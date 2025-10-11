Hospitalizaron al conductor de una moto que chocó contra un auto en inmediaciones del Viaducto

El motociclista terminó hospitalizado por la doble fractura en una de sus piernas sufridas en el siniestro vial.

En la noche de este sábado, minutos antes de las 20:30, se registró un violento siniestro vial en las inmediaciones del Viaducto, en la zona donde confluyen las avenidas Alsina y Marcelino Ugarte, que dejó como saldo un motociclista hospitalizado con lesiones de consideración.

Un auto chocó a una mujer que cruzaba la calle caminando en la zona céntrica

De acuerdo con los primeros datos aportados por testigos y fuentes policiales, el choque se produjo cuando un automóvil que circulaba por avenida Alsina en dirección de Oeste a Este habría iniciado una maniobra de giro a la izquierda para incorporarse al Viaducto con sentido hacia el barrio Acevedo. En ese mismo momento, una motocicleta que se desplazaba en sentido contrario —por Marcelino Ugarte, de Este a Oeste— intentaba conectar con Alsina, y en esa encrucijada se produjo el fuerte impacto entre ambos vehículos.

A raíz de la colisión, el conductor de la moto, un hombre de 50 años, sufrió graves lesiones en una de sus piernas. Fue asistido en el lugar por personal del SAME Pergamino, a cargo de la médica de emergencias Susana Bargiano, quien dispuso su inmediato traslado al Hospital San José.

Fuentes del centro de salud confirmaron que el paciente ingresó con doble fractura de huesos en una pierna y que debió permanecer internado para ser sometido a una intervención quirúrgica.

Vecinos de la zona que presenciaron la secuencia señalaron que uno de los vehículos habría cruzado con la luz roja del semáforo, aunque las circunstancias precisas del siniestro permanecen bajo investigación. Una de las hipótesis iniciales indica que el motociclista podría haber atravesado la encrucijada cuando el semáforo ya se encontraba en rojo, aunque esa versión será evaluada con el análisis de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales.

Investigación del siniestro vial

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Departamental de Seguridad Pergamino, personal de Tránsito municipal y especialistas de la Policía Científica, que realizaron las pericias de rigor para determinar la mecánica exacta del hecho y el punto de impacto.

La instrucción judicial quedó a cargo de la Fiscalía N° 1, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, bajo la carátula de lesiones culposas, delito que contempla la responsabilidad penal por accidentes de tránsito en los que media imprudencia o negligencia.

El tránsito en la zona permaneció parcialmente restringido durante el operativo de emergencia, lo que generó demoras en la circulación hacia el Viaducto y en las avenidas adyacentes.