sábado 11 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Hospitalizaron al conductor de una moto que chocó contra un auto en inmediaciones del Viaducto

    El siniestro vial ocurrió en la noche de este sábado en la unión de las avenidas Alsina y Marcelino Ugarte. El motociclista está fracturado.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    11 de octubre de 2025 - 22:27
    El motociclista terminó hospitalizado por la doble fractura en una de sus piernas sufridas en el siniestro vial.

    El motociclista terminó hospitalizado por la doble fractura en una de sus piernas sufridas en el siniestro vial.

    LA OPINION

    En la noche de este sábado, minutos antes de las 20:30, se registró un violento siniestro vial en las inmediaciones del Viaducto, en la zona donde confluyen las avenidas Alsina y Marcelino Ugarte, que dejó como saldo un motociclista hospitalizado con lesiones de consideración.

    Lee además
    Un auto chocó a una mujer en San Nicolas Norte y Echevarría el martes a la tarde noche

    Un auto chocó a una mujer que cruzaba la calle caminando en la zona céntrica
    La conductora de la moto Corven 110, identificada como Mía Duarte, sufrió fractura en huesos de su pierna izquierda por lo que quedó internada en el Hospital San José.

    Hospitalizaron a dos hermanas que quedaron involucradas en el choque de dos motos en avenida Florencio Sánchez

    De acuerdo con los primeros datos aportados por testigos y fuentes policiales, el choque se produjo cuando un automóvil que circulaba por avenida Alsina en dirección de Oeste a Este habría iniciado una maniobra de giro a la izquierda para incorporarse al Viaducto con sentido hacia el barrio Acevedo. En ese mismo momento, una motocicleta que se desplazaba en sentido contrario —por Marcelino Ugarte, de Este a Oeste— intentaba conectar con Alsina, y en esa encrucijada se produjo el fuerte impacto entre ambos vehículos.

    Asistido y trasladado por Same

    A raíz de la colisión, el conductor de la moto, un hombre de 50 años, sufrió graves lesiones en una de sus piernas. Fue asistido en el lugar por personal del SAME Pergamino, a cargo de la médica de emergencias Susana Bargiano, quien dispuso su inmediato traslado al Hospital San José.

    Fuentes del centro de salud confirmaron que el paciente ingresó con doble fractura de huesos en una pierna y que debió permanecer internado para ser sometido a una intervención quirúrgica.

    Vecinos de la zona que presenciaron la secuencia señalaron que uno de los vehículos habría cruzado con la luz roja del semáforo, aunque las circunstancias precisas del siniestro permanecen bajo investigación. Una de las hipótesis iniciales indica que el motociclista podría haber atravesado la encrucijada cuando el semáforo ya se encontraba en rojo, aunque esa versión será evaluada con el análisis de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales.

    Investigación del siniestro vial

    En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Departamental de Seguridad Pergamino, personal de Tránsito municipal y especialistas de la Policía Científica, que realizaron las pericias de rigor para determinar la mecánica exacta del hecho y el punto de impacto.

    La instrucción judicial quedó a cargo de la Fiscalía N° 1, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, bajo la carátula de lesiones culposas, delito que contempla la responsabilidad penal por accidentes de tránsito en los que media imprudencia o negligencia.

    El tránsito en la zona permaneció parcialmente restringido durante el operativo de emergencia, lo que generó demoras en la circulación hacia el Viaducto y en las avenidas adyacentes.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un auto chocó a una mujer que cruzaba la calle caminando en la zona céntrica

    Hospitalizaron a dos hermanas que quedaron involucradas en el choque de dos motos en avenida Florencio Sánchez

    Chocó en moto robada y escapó de la escena del siniestro montado a otro rodado al mando de un cómplice

    Reunión de autoridades educativas para coordinar la asistencia tras la explosión en Rancagua

    Pergamino reza por la salud de la niña lesionada en la explosión de Rancagua

    Cómo estaba hecha la maqueta del volcán que explotó en Rancagua y por qué fue tan peligrosa

    San Nicolás: Dos motociclistas heridos tras un choque en la intersección de Lazarte y avenida Morteo

    Avanza la investigación por la explosión en la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua

    Evoluciona favorablemente la docente herida por la explosión en la feria de ciencias en Rancagua

    Habló el intendente Javier Martínez tras la explosión en la feria de ciencias: "La nena está muy delicada"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La explosión en Rancagua se produjo por la combustión de los elementos químicos que forman la pólvora.

    Cómo estaba hecha la maqueta del volcán que explotó en Rancagua y por qué fue tan peligrosa

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El motociclista terminó hospitalizado por la doble fractura en una de sus piernas sufridas en el siniestro vial.

    Hospitalizaron al conductor de una moto que chocó contra un auto en inmediaciones del Viaducto

    Por Alfonso Godoy
    La Escuela vuelve a abrir sus puertas el lunes para las actividades escolares de la Primaria 54 y el Instituto Comercial Rancagua.

    En redes sociales están compartiendo mensajes de apoyo al Instituto Comercial Rancagua tras la explosión

    Douglas Haig hizo valer en Chivilcoy la diferencia que logró en el partido de ida y festejó la clasificación.

    Douglas perdió en Chivilcoy pero logró la clasificación

    A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Diane Keaton protagonizó títulos que marcaron generaciones.
    Espectáculos

    Murió Diane Keaton, leyenda de Hollywood y ganadora del Premio Oscar, a los 79 años

    Los directivos y docentes de las escuelas brindarán asistencia a los alumnos que presenciaron la explosión y que están relacionados con las víctimas.

    Reunión de autoridades educativas para coordinar la asistencia tras la explosión en Rancagua