Hospital Zona Sur en San Nicolás: la Provincia inspeccionará el edificio y avanza la habilitación

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires realizaría la inspección final al Hospital Zona Sur la semana entrante. Una vez completada esta inspección, el hospital estará en condiciones legales de comenzar a brindar servicios. La comitiva por parte de la cartera de Salud llegaría por la mañana, al igual que la última vez.

El Hospital Zona Sur en la ciudad de San Nicolás está cada vez más cerca de abrir sus puertas. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires realizaría en los próximos días la inspección final del edificio , un paso determinante para su habilitación legal y el inicio de la atención médica en la zona sur.

Según fuentes vinculadas a la cartera sanitaria provincial, la comitiva oficial llegaría durante la mañana para llevar adelante una revisión integral del establecimiento. El recorrido comenzaría por el área de consultorios externos y luego se extendería al resto de las instalaciones.

El objetivo principal será verificar que la obra haya sido ejecutada conforme a los planos presentados. En caso de detectarse observaciones menores, estas no impedirían la apertura del centro de salud, aunque sí requerirían adecuaciones posteriores.

Ubicado en Savio 1370, el Hospital Zona Sur contará con un edificio de dos plantas y más de 1.100 metros cuadrados cubiertos. El espacio fue diseñado para brindar atención integral, con 12 consultorios, seis boxes de kinesiología, dos gimnasios de rehabilitación, vacunatorio, odontología y áreas especializadas.

Además, dispondrá de un laboratorio de análisis clínicos con acceso independiente por calle Acevedo. El plantel estará conformado por alrededor de 70 profesionales, abarcando especialidades como cardiología, pediatría, clínica médica, neurología, ginecología, traumatología y dermatología, entre otras.

Impacto sanitario y desarrollo urbano en la ciudad

El nuevo efector, concesionado al Grupo Oroño tras su aprobación en el Concejo Deliberante, beneficiará a más de 40.000 vecinos que actualmente deben trasladarse a otros sectores para acceder a atención médica.

Su ubicación estratégica, en el acceso por Ruta Nacional 188, lo integra a una zona en expansión donde se proyecta un polo de servicios. Este desarrollo incluye propuestas comerciales y de recreación, lo que potenciará la accesibilidad y consolidará el crecimiento urbano del sector sur de la ciudad.