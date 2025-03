¿Homicidio simple o legítima defensa? las dos figuras penales que se debaten en un juicio oral por un crimen

laura abal fernando pertierra bloque de la acusacion.jpg Laura Abal, como abogada querellante, y Fernando Pertierra como fiscal integran el bloque de la acusación. LA OPINION

Un intercambio de palabras en la vereda de la casa del acusado terminó con el joven baleado a sangre fría y luego siguieron otros disparos cuando un amigo lo ayudó a huir montado en la parte trasera de una motocicleta.

En tanto, la versión que contrasta la acusación fiscal y los intereses querellantes de la familia del muchacho asesinado se encuentra en el banquillo de la defensa.

Los abogados de la defensoría oficial Laura Vignaroli y Nicolás Cura junto al acusado Hugo Gorvalán.

Los abogados de la defensoría oficial Laura Vignaroli y Nicolás Cura defienden al imputado Gorvalán y propusieron las declaraciones de cuatro testigos que prestaron testimonio.

Estas personas, propuestas por la defensa, aseguran que Cejas concurrió a la casa de Gorvalán empuñando un arma de fuego con la que lo intimidó.

Estas versiones sostienen la figura de la legítima defensa para favorecer al imputado; quien habría disparado como respuesta a una agresión de quien terminó fallecido.

La audiencia concluyó pasadas las 14:00 y el jueves a la mañana se reanuda el debate con los testimonios de dos personas que presenciaron lo ocurrido y la declaración del imputado.

El Tribunal Oral en lo Criminal está integrado por los jueces Alicia Luppi Barbella, Marcela Santoro e Ignacio Uthurry.

Hugo Gorvalán declarará para dar su versión de los hechos y responder a las inquietudes de los abogados defensores y el fiscal Pertierra y la abogada Abal.

Fallo apelado

Esta causa es del año 2016 y dos años después en un juicio abreviado Hugo Gorvalán terminó condenado a cinco años de prisión de cumplimiento condicional por ser hallado culpable del delito de homicidio en legítima defensa.

El abogado Pablo Caldentey (actualmente fallecido) apeló ese veredicto en su momento, en representación de la familia del joven asesinado.

La Cámara de Casación bonaerense hizo lugar a la apelación y ordenó que se realice un nuevo juicio con la conformación de otros integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal.

Relato del crimen

Aparentemente la disputa surgió por una pelea ocurrida en los días anteriores al crimen donde Daniel Cejas lo había golpeado al hijo de Hugo Gorvalán.

El principal acusado es el mayor por estar señalado como quien disparó letalmente contra Rodolfo Daniel Cejas en inmediaciones de Saucedo entre Senillosa y Quiroga el sábado 6 de febrero de 2016 a las 15:00.

De acuerdo a los trascendidos surgidos en su momento, la víctima y el victimario se conocían previamente ya que residían en casas que se encontraban una enfrente de la otra en el barrio Jorge Newbery.

Incluso compartieron reuniones y charlas previo a esa tarde donde terminaron enfrentados.

Ese sábado 6 de febrero de 2016, a las 15, Hugo Alfredo Gorvalán, alias El Mozo, se encontraba en calle Saucedo, entre Ceniciosa y Quiroga, junto con su hermano, Luciano Gorvalán, momento en el que arriban al lugar Rodolfo Daniel Cejas y Juan Cruz Morales, a bordo de una motocicleta tipo Guerrero 110. En tales circunstancias, Hugo Alfredo Gorvalán se acercó a la esquina donde se había detenido Cejas en su moto, y luego de que Luciano Gorvalán le entregara un arma de fuego tipo escopeta recortada, le efectuó a Cejas un disparo desde aproximadamente un metro de distancia impactando el disparo en su abdomen. Ante la agresión, Cejas logró salir corriendo escapándose, mientras que Gorvalán lo siguió desde atrás disparándole con el arma por lo menos dos veces más. Estos tiros impactaron en la espalda de Cejas, luego se dio vuelta y apuntando con el arma a Morales le manifestó, a vos también te va a pasar lo mismo. Al ver la agresión contra Cejas, Morales tomó la motocicleta en la que circulaban, le dio alcance a Cejas subiéndolo atrás de la moto para retirarlo del lugar. En ese momento, Hugo Alfredo “Mozo” Gorvalán disparó nuevamente el arma de fuego hacia Cejas y Morales, ocasionándole a este último las heridas de carácter leve contratadas en las actuaciones penales, hasta que las dos víctimas lograron escaparse en la motocicleta hacia Avenida Drago. Tras transitar unas cuadras, Morales y Cejas cayeron de la motocicleta sobre el asfalto siendo socorridos por Sergio Daniel Acosta; padrastro de la víctima.

El hombre llegó en su automóvil y trasladó a Cejas al Hospital San José. Como consecuencia de los disparos de arma de fuego realizados por Hugo Alfredo Gorvalán, se produjo el fallecimiento de Rodolfo Daniel Cejas y las lesiones leves de Juan Cruz Morales, los que están en la instrucción penal que desarrolló la Fiscalía 1, en su momento el fiscal Horacio Lasarte y actualmente por la jubilación de este magistrado, quien lleva adelante el caso y que encabezará la acusación en el juicio oral será el fiscal Fernando Pertierra.

Declaración clave

En el juicio será clave la declaración testimonial de Juan Cruz Morales, quien ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal dará su versión de los hechos, las circunstancias por las que se encontraba junto a Cejas, y por qué se produjo el disparo y las causas por las que los agredieron con armas de fuego en ese lugar.

Seguramente en el estrado ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal reiterará el relato brindado durante la instrucción. De acuerdo a esta reconstrucción, aparecieron caminando los hermanos Gorvalán. El menor, Luciano, le entregó el arma de fuego tipo recortada al mayor, quien le disparó a Cejas a una distancia de un metro aproximadamente. Luego de este disparo, Cejas salió corriendo, pero “El Mozo” Gorvalán lo siguió con el arma, cargándola nuevamente y efectuando al menos dos disparos más. Morales tomó la motocicleta, subió a Cejas a la moto y Gorvalán disparó nuevamente hacia ellos.

Declaración del padrastro

Sergio Acosta era el padrastro del joven asesinado esa tarde y todo ocurrió frente a su casa. Tal como declaró en la causa se encontraba en su domicilio al momento del hecho, y al escuchar los disparos de arma de fuego salió a la vereda a ver qué pasaba, y vio que corriendo en dirección al predio del centro de camioneros iba Rodolfo Daniel Cejas, alias “El Cota”. Detrás de él corría “El Mozo” Gorvalán disparándole tiros con un arma de fuego tipo escopeta recortada. “En un momento dado escuché como cinco tiros, eran disparos de arma de fuego en la calle frente a mi casa. Entonces salí enseguida a la puerta y vi que “El Cota”, mi hijastro, iba corriendo por el medio de la calle para el lado del centro de camioneros y por detrás de él corría un hombre que vive enfrente a mi casa a quien le dicen “Mozo”. “El Mozo” llevaba en la mano una escopeta recortada y le disparó tres veces en la espalda del “Cota”. Para ese entonces ya había salido a la calle mi señora, Vanesa y los demás vecinos, entre todos le gritábamos al “Mozo” que parara y él salió corriendo y se metió en su casa que queda al frente de la mía. Miré para el lado donde había salido corriendo “El Cota”. Vi que se subió la moto de él manejando su cuñado, Juan Cruz Morales. Cuando miré, “El Cota” se subió atrás y salieron. Iban como cayéndose para un costado. Yo agarré mi auto y salí para el mismo lado que ellos, como a las cinco cuadras me encontré con Juan Cruz que había parado y “El Cota” estaba tirado en el suelo. Entre Juan Cruz y yo lo levantamos del piso y lo subimos a mi auto. Juan Cruz se quedó en el lugar con la moto y yo me llevé al “Cota” a la guardia del Hospital. Durante el trayecto al hospital, “El Cota” estaba consciente, me pedía que le bajara la ventanilla para tener aire y estaba todo lleno de sangre”, describió el hombre en su declaración.

El relato de este testigo describió que ambos, víctima y victimario, eran amigos previamente y se frecuentaban.

La instrucción judicial en el lugar del ataque letal secuestró tres cartuchos calibre 14 que al ser peritados con el pistolón marca Safari.

Los testigos fueron coincidentes en como fue la persecución y el ataque con disparos del arma de fuego perpetrados por el mayor de los hermanos Gorvalán.

La acusación de la Fiscalía lo acusará a Hugo Alfredo Gorvalán del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, abuso de arma y amenazas agravadas.

En tanto, a Luciano le imputa una participación secundaria en el delito de homicidio.