San Pedro: Aprehendieron a un hombre que robó una moto en la cochería de Coopser

San Pedro: Aprehendieron a un hombre que robó una moto en la cochera de Coopser

Un operativo policial permitió detener a un hombre con antecedentes penales que circulaba en la motocicleta sustraída horas antes. El hecho había quedado registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En la noche del martes, personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro llevó adelante un operativo de prevención que resultó en la detención de un hombre de 30 años, quien se desplazaba en una motocicleta robada horas antes del predio de la cochería Coopser.

La aprehensión se produjo en la intersección de las calles Sarmiento y Rafael Obligado, cuando efectivos policiales interceptaron al individuo durante un control vehicular de rutina. Al verificar los datos del rodado, una motocicleta 110 cc, confirmaron que tenía pedido de secuestro activo por robo ocurrido ese mismo día.

Según informaron fuentes policiales, el hombre detenido posee antecedentes penales por delitos contra la propiedad, lo que agrava su situación judicial. El robo de la motocicleta fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento funerario, imágenes que ya están siendo analizadas por los peritos para incorporarlas al expediente judicial.

Robo agravado

Tras ser identificado, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial local, donde quedó imputado por el delito de robo agravado. Interviene en la causa la Fiscalía en turno, que evaluará en las próximas horas la situación procesal del detenido en función de las pruebas reunidas.

Desde la Jefatura de Policía destacaron que el procedimiento se enmarca en las acciones de control y prevención del delito que se vienen llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas con registros previos de hechos delictivos.

Este nuevo hecho vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer los dispositivos de videovigilancia urbana, así como la coordinación entre los diferentes actores del sistema de seguridad pública, en una ciudad que ha enfrentado en los últimos meses reiterados casos de sustracción de motocicletas.