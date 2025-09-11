jueves 11 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Aprehendieron a un hombre que robó una moto en la cochería de Coopser

    La Policía detuvo a un hombre con antecedentes que circulaba en una moto robada de la cochería Coopser. El hecho quedó filmado por las cámaras de seguridad.

    11 de septiembre de 2025 - 10:50
    San Pedro: Aprehendieron a un hombre que robó una moto en la cochera de Coopser

    San Pedro: Aprehendieron a un hombre que robó una moto en la cochera de Coopser

    LAOPINION

    Un operativo policial permitió detener a un hombre con antecedentes penales que circulaba en la motocicleta sustraída horas antes. El hecho había quedado registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

    Lee además
    Llave histórica del ferrocarril Depietri se incorpora al Museo Paleontologíco De San Pedro

    Llave histórica del ferrocarril Depietri se incorpora al Museo Paleontológico de San Pedro
    san pedro celebro la proclamacion de la basilica con la presencia de victoria villarruel y el nuncio del papa

    San Pedro celebró la proclamación de la Basílica con la presencia de Victoria Villarruel y el Nuncio del Papa

    En la noche del martes, personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro llevó adelante un operativo de prevención que resultó en la detención de un hombre de 30 años, quien se desplazaba en una motocicleta robada horas antes del predio de la cochería Coopser.

    La aprehensión

    La aprehensión se produjo en la intersección de las calles Sarmiento y Rafael Obligado, cuando efectivos policiales interceptaron al individuo durante un control vehicular de rutina. Al verificar los datos del rodado, una motocicleta 110 cc, confirmaron que tenía pedido de secuestro activo por robo ocurrido ese mismo día.

    Según informaron fuentes policiales, el hombre detenido posee antecedentes penales por delitos contra la propiedad, lo que agrava su situación judicial. El robo de la motocicleta fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento funerario, imágenes que ya están siendo analizadas por los peritos para incorporarlas al expediente judicial.

    Robo agravado

    Tras ser identificado, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial local, donde quedó imputado por el delito de robo agravado. Interviene en la causa la Fiscalía en turno, que evaluará en las próximas horas la situación procesal del detenido en función de las pruebas reunidas.

    Policia

    Desde la Jefatura de Policía destacaron que el procedimiento se enmarca en las acciones de control y prevención del delito que se vienen llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas con registros previos de hechos delictivos.

    Este nuevo hecho vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer los dispositivos de videovigilancia urbana, así como la coordinación entre los diferentes actores del sistema de seguridad pública, en una ciudad que ha enfrentado en los últimos meses reiterados casos de sustracción de motocicletas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Llave histórica del ferrocarril Depietri se incorpora al Museo Paleontológico de San Pedro

    San Pedro celebró la proclamación de la Basílica con la presencia de Victoria Villarruel y el Nuncio del Papa

    San Pedro vivió una jornada histórica: la parroquia del Socorro fue proclamada Basílica Menor

    San Pedro: COOPSER invierte $266 millones para modernizar su vehículos y mejorar servicios comunitarios

    Polémica en San Pedro: la UTOI obligó a un joven a hacer flexiones en plena calle

    San Pedro: Conductor despistó en la Ruta 191 y hallaron un arma con municiones durante el accidente

    Presentan en CABA la 20ª edición del San Pedro Country Music Festival

    Litoral Gas inspecciona fugas de gas natural en Baradero y San Pedro durante septiembre

    Robo agravado a la familia Oreglia en Baradero: cuatro allanamientos y un detenido

    San Pedro: Team Bushido organiza velada para recaudar fondos y viajar a campeonato internacional en Uruguay

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    san pedro celebro la proclamacion de la basilica con la presencia de victoria villarruel y el nuncio del papa

    San Pedro celebró la proclamación de la Basílica con la presencia de Victoria Villarruel y el Nuncio del Papa

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    una torre de 60 metros llegó a Terinal Zárate para fortalecer la refinería de Axion Energy

    Zárate recibió una torre de 60 metros de Axion Energy: un hito industrial y logístico para la región
    En el teléfono celular del sospechoso vieron los videos de mujeres.

    Aprehendieron al cuidador de una iglesia por filmar a mujeres en los baños en un grave caso de abuso sexual

    Llave histórica del ferrocarril Depietri se incorpora al Museo Paleontologíco De San Pedro

    Llave histórica del ferrocarril Depietri se incorpora al Museo Paleontológico de San Pedro

    Detenidos dos jóvenes sobre una motocicleta en San Nicolas, llevaban un arma blanca y droga.

    San Nicolás: dos jóvenes fueron detenidos tras evadir control policial en una motocicleta

    Ricardo López Murphy y Javier Milei. Epocas de liberalismo razonable

    Ricardo López Murphy en modo campaña: madurez liberal versus desborde libertario