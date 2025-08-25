Una fusión inesperada: crearon la hamburguesa de sorrentinos

El sorrentino, relleno de carne y queso cheddar, mantiene cierta semejanza con el sabor tradicional de la hamburguesa, pero su formato llamó la atención y dividió opiniones. En redes sociales estalló el debate entre detractores y curiosos dispuestos a darle una oportunidad.

Un nuevo plato revolucionó las redes sociales y se volvió tendencia. Se trata de la hamburguesa de sorrentinos , una creación nunca antes vista y que promete ser furor en el futuro de la gastronomía .

Hotelga 2025: la hotelería y la gastronomía se preparan para una edición récord

La Opinión Gourmet Parrilla Don Barrio: el sabor del asado pergaminense que conquista a todos

Su preparación es sencilla y sólo necesitás tres cosas: dos panes de hamburguesas, dos sorrentinos rellenos de cheseeburger y cebolla caramelizada. El resultado es una mezcla de sabores poco convencionales pero que fueron bien recibidos por algunos comensales.

El lugar que tuvo la iniciativa es Gianni's, ubicado en pleno barrio de Palermo, y su precio es de $22.500, con papas fritas incluídas.

A través de sus redes sociales, compartieron el paso a paso para crear esta nueva hamburguesa que se hizo viral este fin de semana.

Esta mezcla combina lo mejor de la comida italiana con lo mejor de la hamburguesa tradicional, aunque en este caso no lleva carne, sino que es reemplazada por la pasta.

La repercusión en redes sociales

"Es más rica de lo que pensábamos", "No tengo comentarios al respecto", "Mi sueño hecho realidad" y "Blasfemia contra la comida italiana", fueron algunos de los comentarios.

El video llegó a 137 mil reproducciones y 7300 "me gusta". "Cuando no podés decidir entre pastas y hamburguesas, nosotros te damos las dos cosas", escribió el restaurante en la descripción del video.

Fuente: La Capital y TN.