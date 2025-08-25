Sol en abundancia: Pergamino vive un adelanto de la primavera

El sol será el gran protagonista de la semana en Pergamino. LA OPINION

El clima en Pergamino regala esta semana un anticipo de primavera. A menos de un mes de la llegada oficial de la nueva estación, el 21 de septiembre, los días se presentan soleados y agradables, con temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 9. El sol será el gran protagonista, acompañado de un leve viento del sur que ayudará a mantener la frescura necesaria para disfrutar al aire libre.

La invitación está hecha: salir más ligeros de ropa, recargar vitamina D y aprovechar las tardes luminosas que, por unos días, nos acercan a la calidez primaveral.

¿Lluvia en el fin de semana? Según el Servicio Meteorológico Nacional, a partir del jueves comenzará a aumentar la nubosidad y el viento rotará al norte, lo que traerá mayor humedad. El viernes el cielo estará mayormente cubierto, con una máxima que alcanzará los 23 grados, y el escenario comenzará a preparar el terreno para un fin de semana inestable: los pronósticos anticipan la llegada de lluvias el sábado.

Mientras tanto, Pergamino transita jornadas soleadas que invitan a abrir las ventanas, disfrutar de la naturaleza y soñar con la primavera que está cada vez más cerca.

