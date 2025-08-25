lunes 25 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • La Opinión Gourmet

    Parrilla Don Barrio: el sabor del asado pergaminense que conquista a todos

    Ubicada en avenida Rocha 269, Parrilla Don Barrio invita a disfrutar de una experiencia completa, por solo 22.000 pesos por persona.

    25 de agosto de 2025 - 14:34
    Parrilla Don Barrio se ubica en avenida Rocha 269 de Pergamino.

    Parrilla Don Barrio se ubica en avenida Rocha 269 de Pergamino.

    LA OPINION

    En Pergamino, la tradición del buen asado tiene nombre propio: Don Barrio Parrilla. Con una propuesta pensada para los verdaderos amantes de la carne, el restaurante ofrece una experiencia completa que combina calidad, abundancia y el auténtico sabor de la parrilla argentina.

    Lee además
    El sorrentino, relleno de carne y queso cheddar, mantiene cierta semejanza con el sabor tradicional de la hamburguesa, pero su formato llamó la atención y dividió opiniones. En redes sociales estalló el debate entre detractores y curiosos dispuestos a darle una oportunidad.

    Una fusión inesperada: crearon la hamburguesa de sorrentinos
    La Rural de Buenos Aires será el punto de encuentro de profesionales de la hotelería y la gastronomía de toda la región, con más de 200 marcas, charlas de alto nivel, rondas de negocios y experiencias únicas.

    Hotelga 2025: la hotelería y la gastronomía se preparan para una edición récord

    Parrillada completa

    Por solo 22.000 pesos por persona, se puede degustar una parrillada completa que incluye chinchulín, tripa gorda, morcilla, chorizo, vacío, corte de cerdo y el clásico asado banderita. Todo acompañado de papas fritas caseras que marcan la diferencia, ensalada completa y una exquisita provoleta.

    La experiencia comienza con una entrada abundante que incluye empanada, escabeche de berenjena, cebolla, hummus casero y matambre al estilo tradicional. Y para cerrar con broche de oro, el postre estrella: budín de pan casero (con o sin pasas), acompañado de dulce de leche.

    Parrillada completa

    Horarios

    Don Barrio abre sus puertas en avenida Rocha 269, con los siguientes horarios:

    *Jueves y viernes: de 20:30 a 00:00

    *Sábados: de 12:00 a 15:00 y de 20:00 a 00:00

    *Domingos: al mediodía.

    Delivery gratis

    Además, quienes prefieran disfrutar en casa, pueden hacer su pedido al 2477-561114, con envíos sin cargo.

    Sabor pergaminense

    Don Barrio es más que una parrilla: es un encuentro con la abundancia, la calidez y el mejor sabor pergaminense.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " @donbarrioparrilla te espera en Av. Rocha 269 con el verdadero sabor de la parrilla. Horarios: Jueves y viernes: 20:30 a 00:00 Sábados: 12:00 a 15:00 y 20:00 a 00:00 Domingos: al mediodía Por solo $22.000 por persona disfrutás una parrillada completa con papas fritas, ensalada y una entrada ¡riquísima! ¿Preferís comer en casa? Hacenos tu pedido al 2477-561114 ¡los envíos son sin cargo! Viví la experiencia Don Barrio: calidad, abundancia y el mejor sabor de la parrilla pergaminense. La Opinión Gourmet: @carolinayacobone @luchobissone @marcosbidondo #pergamino #laopiniongourmet #comidafit #foodporn #foodlover #parrilla"

    Temas
    Seguí leyendo

    Una fusión inesperada: crearon la hamburguesa de sorrentinos

    Hotelga 2025: la hotelería y la gastronomía se preparan para una edición récord

    Eligieron al mejor alfajor del mundo 2025... ¡y es argentino!

    Día de la Papa Frita: por qué se celebra hoy

    Lo nuestro funciona: la gastronomía regional se posiciona como motor del turismo nacional

    Un viaje al Medio Oriente sin salir de Pergamino: la experiencia de Krd Food

    Camelio: té en hebras, café de especialidad y sabores únicos en Pergamino

    Las propiedades del cilantro, la hierba típica de la gastronomía latina

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El sorrentino, relleno de carne y queso cheddar, mantiene cierta semejanza con el sabor tradicional de la hamburguesa, pero su formato llamó la atención y dividió opiniones. En redes sociales estalló el debate entre detractores y curiosos dispuestos a darle una oportunidad.

    Una fusión inesperada: crearon la hamburguesa de sorrentinos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Edición impresa del Domingo 24 de Agosto. Archivo disponible en PDF
    María Rodríguez en lo más alto del podio de la general femenina en Justiniano Posse.

    María Rodríguez ganó la general del Gran Fondo Justiniano Posse

    Parrilla Don Barrio se ubica en avenida Rocha 269 de Pergamino.
    La Opinión Gourmet

    Parrilla Don Barrio: el sabor del asado pergaminense que conquista a todos

    Invertir en año electoral: claves y oportunidades

    Invertir en año electoral: claves y oportunidades

    El sol será el gran protagonista de la semana en Pergamino.

    Sol en abundancia: Pergamino vive un adelanto de la primavera