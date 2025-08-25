Parrilla Don Barrio: el sabor del asado pergaminense que conquista a todos

En Pergamino, la tradición del buen asado tiene nombre propio: Don Barrio Parrilla. Con una propuesta pensada para los verdaderos amantes de la carne, el restaurante ofrece una experiencia completa que combina calidad, abundancia y el auténtico sabor de la parrilla argentina.
Por solo 22.000 pesos por persona, se puede degustar una parrillada completa que incluye chinchulín, tripa gorda, morcilla, chorizo, vacío, corte de cerdo y el clásico asado banderita. Todo acompañado de papas fritas caseras que marcan la diferencia, ensalada completa y una exquisita provoleta.
La experiencia comienza con una entrada abundante que incluye empanada, escabeche de berenjena, cebolla, hummus casero y matambre al estilo tradicional. Y para cerrar con broche de oro, el postre estrella: budín de pan casero (con o sin pasas), acompañado de dulce de leche.
Horarios
Don Barrio abre sus puertas en avenida Rocha 269, con los siguientes horarios:
*Jueves y viernes: de 20:30 a 00:00
*Sábados: de 12:00 a 15:00 y de 20:00 a 00:00
*Domingos: al mediodía.
Además, quienes prefieran disfrutar en casa, pueden hacer su pedido al 2477-561114, con envíos sin cargo.
Sabor pergaminense
Don Barrio es más que una parrilla: es un encuentro con la abundancia, la calidez y el mejor sabor pergaminense.
