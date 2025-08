Hechos lanzó su campaña en San Nicolás: Manuel Passaglia pidió "recuperar el norte de la provincia"

La jornada comenzó con palabras del intendente anfitrión, Santiago Passaglia , quien destacó la relevancia de estos comicios: “Hoy comenzamos a escribir una historia distinta. Nosotros elegimos hacer. No es el camino más fácil, es el camino necesario”, afirmó ante una ovación del público. Y agregó: “El 7 de septiembre es una elección local por primera vez en la historia. No se elige un bando, se elige en qué tipo de ciudades queremos vivir”.

Bouvier remarcó el espíritu vecinalista del proyecto: “Este espacio llegó para quedarse. No solo en la Segunda Sección sino también en toda la provincia. Los intendentes no prometemos lo que no podemos cumplir. Nos interesa resolverle los problemas a la gente”.