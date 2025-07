De la competencia al equipo: Pergamino y San Nicolás, unidas por "Hechos" en una nueva fuerza regional

Tanto Martínez como Passaglia resaltaron que Hechos no nace desde una estructura partidaria tradicional ni desde una ideología rígida, sino desde la experiencia en la gestión municipal. “Los vecinos no quieren peleas, quieren respuestas. Por eso este espacio se llama Hechos, porque nosotros tenemos para mostrar”, subrayó Passaglia.

Para Martínez, el valor diferencial está en la coherencia: “Nosotros no le tenemos miedo a la cuestión ideológica, porque tenemos con qué respaldarnos. Hechos representa lo que se ve: ciudades iluminadas, contenerizadas, con superávit, con obras reales. Eso es lo que la gente valora”.

Una campaña con foco en lo municipal

Ambos dirigentes criticaron la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones en la provincia. “Es una patada en las bolas lo que hizo el gobernador”, disparó Passaglia. “Vamos a tener que votar dos veces. El 7 de septiembre decidimos el rumbo de nuestras ciudades, no el de la Provincia ni el del país. Por eso esta campaña tiene que ser pedagógica, clara, sin fanatismo”.

En ese marco, remarcaron la importancia de la cercanía con los vecinos. “Siempre la charla mano a mano fue mi prioridad. Estar presente en los barrios, escuchar sin intermediarios, es lo que me permite saber lo que realmente pasa en Güemes o en la Villa San José”, sostuvo Martínez.

Gustavo Ciuffo: “Me gusta hacer y no poner excusas”

El actual subsecretario de Deportes de Pergamino y primer candidato a concejal por Hechos, Gustavo Ciuffo, fue enfático al explicar por qué decidió dar el paso hacia el ámbito legislativo. “Quienes me conocen saben que me gusta hacer, no poner excusas. Y entiendo que si un vecino me para y me cuenta su problema, vale la pena intentarlo”, dijo.

Ciuffo destacó que el proyecto de Hechos representa una manera distinta de hacer política, basada en la tolerancia, el esfuerzo y la gestión concreta. “Tenemos que convencer a la gente para que vaya a votar el 7 de septiembre. No se trata solo de defender lo hecho, sino de proyectar todo lo que aún falta por hacer”.

Consultado sobre su decisión de postularse en un momento clave para el deporte local, respondió: “Yo sigo siendo parte de este equipo. No necesito un cargo para trabajar por el deporte. Lo puedo hacer desde el HCD también, y lo voy a seguir haciendo con la misma pasión”.

Un modelo que busca expandirse

Sobre la incorporación de Pergamino a Hechos, Passaglia afirmó que se trató de un proceso natural: “Con Javier compartimos años de gestión, creemos lo mismo, hablamos el mismo idioma. Fue fácil construir juntos”.

Martínez complementó esa idea con una mirada de renovación: “Esta simbiosis tiene que ver con un resurgir. Como decir: ‘Che, se puede hacer bien en otros lados también’. Y eso tiene un efecto contagioso. Porque las ciudades pueden progresar con recursos propios si hay decisión y voluntad de gestión”.

Un camino sin excusas

En el cierre, Passaglia fue tajante: “Estamos recorriendo el norte de la provincia de Buenos Aires y muchas ciudades están paralizadas. Los funcionarios solo ponen excusas. Nosotros decidimos no caer en eso. Escuchar al vecino, resolver sus problemas, no buscar culpables, sino soluciones. Esa es la única forma de sacar a nuestras ciudades —y a la provincia— adelante”.

Martínez agregó que la propuesta tiene identidad propia: “Nuestros candidatos son vecinos comprometidos, que conocen la realidad local y tienen vocación de servicio. No venimos con fórmulas mágicas ni promesas vacías. Venimos con hechos”.