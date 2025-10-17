viernes 17 de octubre de 2025
    • San Nicolás avanza con el nuevo Parque Somisa: juegos, deporte y espacios verdes para todos

    La Municipalidad de San Nicolás lanzó la licitación para construir el Parque Somisa, espacio recreativo con áreas deportivas, juegos e iluminación LED.

    17 de octubre de 2025 - 11:30
    Lanzan la licitacion para el Parque Somisa en San Nicolás

    Lanzan la licitacion para el Parque Somisa en San Nicolás

    LaOpinion

    La Municipalidad de San Nicolás puso en marcha el proceso de licitación pública para la construcción del Parque Somisa, un nuevo espacio verde y recreativo, el cual había sido anunciado por el intendente Santiago Passaglia en agosto. Las obras comenzarían a inicios de 2026, y finalización estimada para febrero del próximo año.

    El Parque Somisa contará con una cancha de fútbol de césped natural, una cancha de básquet 3×3, áreas de calistenia, juegos infantiles y zonas de descanso con mobiliario urbano. También se construirán senderos pavimentados y se instalará alumbrado público LED para garantizar seguridad y accesibilidad durante todo el día.

    El área que abarcará el nuevo Parque Somisa

    El espacio estará ubicado en el predio contiguo a la Escuela Primaria N°30, extendiéndose hasta la calle Marinero Sotelo, en un terreno de más de 30.000 metros cuadrados. El diseño contempla además el reordenamiento del estacionamiento existente y la integración de las distintas áreas a través de caminos internos que conectarán los sectores de recreación, deporte y descanso.

    Desde el municipio destacaron que el Parque Somisa busca “sumar un nuevo pulmón verde y de encuentro para las familias del sur de la ciudad, con infraestructura moderna, segura y accesible”.

    De esta forma, San Nicolás continúa consolidando su red de espacios públicos, con obras que promueven el deporte, la convivencia y el bienestar comunitario.

