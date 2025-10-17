San Nicolás avanza con el nuevo Parque Somisa: juegos, deporte y espacios verdes para todos

La Municipalidad de San Nicolás puso en marcha el proceso de licitación pública para la construcción del Parque Somisa, un nuevo espacio verde y recreativo, el cual había sido anunciado por el intendente Santiago Passaglia en agosto. Las obras comenzarían a inicios de 2026, y finalización estimada para febrero del próximo año.
El Parque Somisa contará con una cancha de fútbol de césped natural, una cancha de básquet 3×3, áreas de calistenia, juegos infantiles y zonas de descanso con mobiliario urbano. También se construirán senderos pavimentados y se instalará alumbrado público LED para garantizar seguridad y accesibilidad durante todo el día.
El área que abarcará el nuevo Parque Somisa
El espacio estará ubicado en el predio contiguo a la Escuela Primaria N°30, extendiéndose hasta la calle Marinero Sotelo, en un terreno de más de 30.000 metros cuadrados. El diseño contempla además el reordenamiento del estacionamiento existente y la integración de las distintas áreas a través de caminos internos que conectarán los sectores de recreación, deporte y descanso.
Desde el municipio destacaron que el Parque Somisa busca “sumar un nuevo pulmón verde y de encuentro para las familias del sur de la ciudad, con infraestructura moderna, segura y accesible”.
De esta forma, San Nicolás continúa consolidando su red de espacios públicos, con obras que promueven el deporte, la convivencia y el bienestar comunitario.