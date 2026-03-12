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    La medialuna: el clásico argentino que conquistó el Top 10 de la pastelería mundial

    Consolidando a la gastronomía local frente a potencias europeas, la tradicional medialuna argentina fue incluida por la plataforma gastronómica Taste Atlas.

    12 de marzo de 2026 - 14:40
    La medialuna. Este reconocimiento internacional coloca a la pastelería argentina en una posición de privilegio.

    La medialuna. Este reconocimiento internacional coloca a la pastelería argentina en una posición de privilegio.

    VIAPAIS.COM.AR

    La pastelería argentina alcanzó un nuevo hito internacional tras la inclusión de la medialuna en el prestigioso listado de las mejores viennoiseries del mundo. La plataforma especializada Taste Atlas ubicó a este emblema nacional en el puesto número 8, destacándola por encima de numerosas creaciones europeas y norteamericanas. Este reconocimiento reafirma la identidad de la panadería local, que logró adaptar técnicas del viejo continente para crear un producto con sello propio y una aceptación masiva a nivel global.

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    A diferencia del croissant francés, la medialuna se caracteriza por su tamaño más compacto, una mayor humedad y ese dulzor característico que le otorga el baño de almíbar. Ya sea en su versión de manteca o de grasa, este producto es el alma de los desayunos y meriendas en todo el país, estableciendo un vínculo cultural que trasciende las vitrinas de las panaderías. El ranking no solo celebra su sabor, sino también su historia y la capacidad de Argentina para mantenerse como un exponente de peso en la escena gastronómica mundial.

    El podio de la pastelería internacional

    El ranking de Taste Atlas destaca las diez piezas de panadería fina más valoradas por expertos y consumidores de diferentes regiones:

    -Croissant (Francia): El líder indiscutido, reconocido por su masa hojaldrada y forma de media luna.

    -Kanelbulle (Suecia): El famoso rollo de canela sueco enriquecido con cardamomo y azúcar perlado.

    -Franzbrötchen (Alemania): Una pieza laminada con azúcar y canela típica de la región de Hamburgo.

    -Kouign-amann (Francia): Un pastel bretón famoso por sus múltiples capas de manteca caramelizada.

    -Cinnamon Rolls (Norteamérica): La versión esponjosa y glaseada de los rollos de canela estadounidenses.

    -Pain au chocolat (Francia): Un hojaldre rectangular relleno con barras de chocolate amargo.

    -Danish pastry (Dinamarca): Masa laminada ligera rellena con frutas, crema o pasta de almendras.

    -Medialunas (Argentina): La variante nacional, más dulce y húmeda que el ejemplar francés.

    -Brioche (Francia): Un pan enriquecido con una alta proporción de huevos y manteca.

    Chouquette (Francia): Pequeñas esferas de masa bomba cubiertas con azúcar perlado crujiente.

    Por qué la medialuna se diferencia del resto

    El éxito de la medialuna en el certamen internacional se apoya en características técnicas y sensoriales que la vuelven única en su categoría:

    Glaseado con almíbar inmediatamente después del horneado, lo que le otorga un brillo y una textura pegajosa irresistible.

    Elaboración de dos variantes bien definidas: la de manteca, más esponjosa y grande, y la de grasa, más pequeña y de sabor más rústico.

    Proporción de ingredientes que prioriza la humedad de la miga frente a la aireación extrema del estilo europeo.

    Maridaje tradicional con café con leche o mate, integrándose como un componente social clave en la rutina argentina.

    Adaptabilidad de la receta para admitir rellenos clásicos como dulce de leche o mermeladas de frutos regionales.

    Este reconocimiento internacional coloca a la pastelería argentina en una posición de privilegio, compitiendo de igual a igual con tradiciones milenarias como la francesa o la escandinava. La distinción otorgada por Taste Atlas resalta que la medialuna no es simplemente una copia del croissant, sino una evolución que respeta el paladar local y ofrece una experiencia de sabor diferenciada.

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