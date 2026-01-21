Gobernador Castro: La Fiesta del Durazno 2026 calienta motores con una gran noche musical

La organización confirmó oficialmente la grilla de artistas que animarán la jornada, combinando distintos estilos musicales y propuestas para todo público.

Gobernador Castro se prepara para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas con la llegada de la 26° edición de la Fiesta del Durazno y la Producción, que tendrá lugar el sábado 7 de febrero desde las 20:30 en el Agricultores Club. La propuesta combina música en vivo, tradición, producción regional y encuentro comunitario.

La organización del evento confirmó oficialmente los artistas que formarán parte de la noche central, apostando a una programación diversa que busca convocar a públicos de todas las edades. Entre los números principales se destaca la presentación de Los Moros, una de las bandas más reconocidas de la cumbia santafesina.

Con décadas de trayectoria, el grupo se consolidó como un clásico de los festivales populares, con un repertorio cargado de canciones que atraviesan generaciones y mantienen plena vigencia en cada escenario del país. Su participación promete ser uno de los momentos más convocantes de la jornada.

El folklore también tendrá un lugar protagónico con la actuación de Lautaro Obispo, joven acordeonista chamamecero oriundo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. En pleno crecimiento artístico, el músico viene construyendo un camino sólido dentro del género, con presentaciones en distintos puntos del litoral.

Shows emotivos y fuerte presencia de artistas regionales

Otro de los nombres confirmados es el de Miguel Ángel, referente de la música romántica y popular, reconocido por su estilo cercano y la conexión que establece con el público. Sus presentaciones suelen convertirse en momentos emotivos, con canciones que apelan a la memoria afectiva y al canto colectivo.

La Fiesta del Durazno 2026 contará además con la participación de artistas locales y regionales, reforzando el carácter comunitario del evento y brindando espacio a expresiones culturales de la zona. Esta combinación entre figuras consagradas y talentos emergentes es uno de los sellos que distinguen a la celebración.

Producción, emprendedores y elección de embajadores

Más allá de la propuesta musical, la fiesta ofrecerá una feria de emprendedores, puestos gastronómicos y espacios dedicados a la producción, en sintonía con el espíritu que le da identidad al evento. La actividad productiva y el trabajo local vuelven a ocupar un lugar central dentro de la agenda.

En paralelo, continúa abierta la inscripción para participar de la elección de Embajador y Embajadora de la Fiesta del Durazno y la Producción 2026. Esta instancia busca representar los valores de la comunidad y acompañar institucionalmente el desarrollo de una celebración que ya forma parte del patrimonio cultural de Gobernador Castro.

Con una programación consolidada y una fuerte expectativa regional, la Fiesta del Durazno 2026 se perfila como una cita imperdible del verano, reafirmando su rol como espacio de encuentro, identidad y proyección cultural.