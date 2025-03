Gimnasia debutó en la Segunda División del Torneo Regional del Litoral

Resultados, posiciones y próxima fecha

Los marcadores de la primera fecha de la Segunda División del TRL fueron: Universitario (Santa Fe) 22-Tilcara (Paraná) 19, Alma Juniors (Esperanza) 62-Provincial (Rosario) 3, Los Caranchos (Rosario) 32-Crar (Rafaela) 17 y Gimnasia y Esgrima (Pergamino) 14-Universitario (Rosario) 55. Libre: Logaritmo (Rosario).

Posiciones: 1º Alma Juniors, Universitario (Rosario) y Los Caranchos, 5 puntos; 4° Universitario (Santa Fe) 4, 5º Tilcara 1; y 6° Crar, Gimnasia y Esgrima (Pergamino) y Provincial 0. Próxima fecha (segunda): Tilcara vs. Los Caranchos, Provincial vs. Logaritmo. Universitario (Rosario) vs. Universitario (Santa Fe), Crar vs. Alma Juniors. Libre: Gimnasia y Esgrima (Pergamino).