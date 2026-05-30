El Club Comunicaciones emitió un comunicado tras la carta de los padres de una nena damnificada

Ante la viralización en redes sociales y la publicación en el Diario LA OPINION de una grave denuncia por abuso sexual que habría ocurrido durante el campamento de su colonia de verano, la Comisión Directiva del Club Comunicaciones Pergamino rompió el silencio mediante un comunicado oficial compartido este viernes.

La institución deportiva manifestó haber tomado conocimiento de los hechos denunciados y aseguró estar actuando de manera responsable y "en tiempo y forma".

Desde la entidad subrayaron que han decidido dejar actuar a la Justicia, convencidos de que este es el único camino para el esclarecimiento de lo ocurrido, poniéndose a entera disposición de los organismos intervinientes y de las partes involucradas.

En el escrito, el club destacó sus 84 años de trayectoria dedicados al cuidado y formación de niños y niñas.

Asimismo, la Comisión Directiva expresó un enérgico repudio a cualquier hecho de violencia en todas sus formas, reafirmando su compromiso con la educación y la seguridad de sus socios en un trabajo conjunto entre dirigentes, familias y docentes.

La institución fue clara al señalar que no emitirá juicios de valor sobre los hechos investigados, ya que considera que dicha responsabilidad compete exclusivamente al Poder Judicial, en cuya labor manifiestan plena confianza.

Pedido de prudencia

En relación al impacto humano del caso, el club informó que se encuentra acompañando especialmente a las familias involucradas en este difícil contexto y reiteró su predisposición para colaborar en todo lo que contribuya a la protección de las personas afectadas.

Finalmente, el Club Comunicaciones hizo un llamado especial a la comunidad y a los medios de comunicación para que se realice un tratamiento respetuoso y responsable de la información. El objetivo primordial de este pedido es evitar la revictimización de los menores de edad involucrados, mientras la institución intenta velar por su normal funcionamiento y el cuidado de las infancias que asisten al club.

La nota lleva la firma de la Comisión Directiva del Club Comunicaciones Pergamino.

Padres de la nena

Los papás de la nena damnificada habían hecho público su cuestionamiento a la entidad deportiva porque no sintieron el respaldo afectivo e institucional ante la magnitud de lo denunciado por la menor.

En la carta abierta a la comunidad contaron el avance de la causa penal en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil con el procesamiento del adolescente y la carencia del acompañamiento por parte de la dirigencia.