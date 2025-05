Foto de una marplatense, seleccionada entre las 25 mejores imágenes del año de la Vía Láctea

De acuerdo con la web capturetheatlas.com, “fotografiar la Vía Láctea es un viaje a través del tiempo, el espacio y la imaginación”.

“Aunque solo podemos ver una pequeña parte de la Vía Láctea a simple vista, la fotografía nos permite descubrir su belleza oculta-mostrando detalles, colores y formas en el cielo nocturno que normalmente pasan desapercibidos. Pero más allá de la cámara y la técnica, es la creatividad, la paciencia y la capacidad de asombro del fotógrafo lo que realmente da vida a estas imágenes”, se explica en el sitio.

“En su octava edición, nuestro certamen ‘Fotógrafo del Año de la Vía Láctea’ reúne 25 de las imágenes más impactantes del cielo nocturno capturadas en todo el mundo y más allá”, consigna la web.

Embed - CAPTURE THE ATLAS on Instagram: "THE 2025 MILKY WAY PHOTOGRAPHER OF THE YEAR https://capturetheatlas.com/milky-way-photographer-of-the-year/ Be inspired by the best Milky Way images taken around the world (and beyond) by: @astro_pettit @urosfink @benjaminbarakat @pablo.ruizgarcia @angelfux @petrhoralek @sergiomontufar.space @astropolo_ @alejandraheis.ph @slovinsky.art @ethansu6 @brent_martin_photography @burakesenbey @alvinwufoto @anthonynightscapes @max.nti @tanay_das_photography @l.merino @krakow_astrophotography @mikeabramyan @luis_cajete @xycaii @vikaschanderastrophotography @kchayphotos @tripswithrosie #capturetheatlas #nightphotography #nightphotography_exclusive #nightphoto #milkyway #milkywayphoto #milkywayphotography #milkywaygalaxy #sonyalpha7 #landscape #nights_dreamworld #landscapephotography #landscapehunter #longexpo #longexposure_shots #longexposurephotography #eclectic_shotz #skyporn #earthporn #jaw_dropping_shots #nightphotoearth #earthporn #milkyway_nightscapes #nightscaper #youresa #yourastro #astrophotography"