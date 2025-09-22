lunes 22 de septiembre de 2025
    • Hallan en San Pedro restos fósiles de un ciervo extinto que vivió hace 200 mil años

    El Museo Paleontológico halló una cornamenta fósil de Antifer, especie extinta hace 200.000 años. Es el segundo hallazgo en 30 años de investigaciones.

    22 de septiembre de 2025 - 13:45
    Hallan restos fósiles de un ciervo extinto hace 200 mil años en San Pedro

    Hallan restos fósiles de un ciervo extinto hace 200 mil años en San Pedro

    LAOPINION

    Un nuevo hallazgo paleontológico en San Pedro vuelve a confirmar el valor científico de sus yacimientos. Esta vez, un equipo del Museo Paleontológico local encontró restos fósiles de un ciervo extinto que vivió hace 200 mil años, lo que representa un hecho excepcional en casi tres décadas de trabajo sistemático.

    El museo

    El Museo Paleontológico de San Pedro anunció el hallazgo de un fragmento de cornamenta perteneciente a un ciervo extinto del género Antifer, especie que habitó la región pampeana hace aproximadamente 200.000 años y que desapareció a comienzos del Holoceno. El descubrimiento representa el segundo registro confirmado de esta especie en casi 30 años de investigaciones en el partido de San Pedro.

    El fósil

    El fósil fue rescatado por el equipo del museo durante una excavación de rutina en el yacimiento Campo Spósito, ubicado en la zona de Bajo del Tala. Participaron de la tarea Jorge Martínez, Alexis Celié, Augusto Moleón, Julio Simonini y José Luis Aguilar.

    Según informaron los investigadores, el fósil corresponde a la base de la cornamenta, con la roseta de inserción que la unía al cráneo. La forma aplanada y las estrías longitudinales fueron claves para identificarlo como perteneciente al género Antifer, un tipo de ciervo que convivió en su época con perezosos y armadillos gigantes, caballos fósiles y camélidos prehistóricos.

    “El estudio de los fósiles nos permite reconstruir una fauna increíble, con especies impensadas caminando por estos paisajes. San Pedro fue un verdadero vergel de vida prehistórica”, señalaron desde el museo. “Este hallazgo es otra prueba concreta de esa riqueza natural”.

    Para el análisis del fósil se sumó la colaboración del Dr. Germán Gasparini, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata. Gasparini explicó que los Antifer eran ciervos de tamaño mediano a grande, que habitaban zonas cálidas y húmedas, especialmente próximas a humedales, y que sus restos se han encontrado en el norte de Argentina, Uruguay, el sur de Brasil y centro de Chile.

    Además, destacó el contexto en que se dio su extinción:

    “Hacia el final del Pleistoceno y comienzos del Holoceno se produjo un evento de extinción masiva, que eliminó cerca del 80% de los grandes mamíferos. Entre ellos, desaparecieron todos los megamamíferos y también los ciervos del género Antifer”, explicó.

    Este tipo de hallazgos refuerza la relevancia científica de San Pedro como uno de los polos paleontológicos más destacados de la región, y permite seguir construyendo conocimiento sobre la evolución de la fauna de la llanura pampeana.

