San Pedro: Candela Vázquez debutó con triunfo y avanzó a octavos de final

La tenista de San Pedro tuvo un triunfo de 6-2 y 6-3 a la boliviana Dayanara Velasco en su estreno en Asunción. Ahora enfrentará a la mexicana Marianne Angel. Además de Candela, Francisco Gómez (ILCA 7) y Delfina Kuttel (ILCA 6) competirán en yachting.
La tenista Candela Vázquez, representante de San Pedro, inició con éxito su participación en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay. En su debut, superó a la boliviana Dayanara Velasco por 6-2 y 6-3, accediendo a los octavos de final.
El partido se jugó en las canchas del Akiura Resort de Luque, donde Vázquez mostró un juego sólido y preciso, dominando los puntos clave y manteniendo la ventaja desde el inicio. Su potencia de fondo y la consistencia en el servicio fueron determinantes para sellar el triunfo en sets corridos.
Con esta victoria, se medirá ahora frente a la mexicana Marianne Angel, en un duelo decisivo para avanzar a los cuartos de final.
Proyección internacional
El certamen, que reúne a atletas menores de 23 años de 41 países y se extenderá hasta el 23 de agosto, es considerado una plataforma clave para el desarrollo de futuros talentos deportivos en América.
Además de Candela, Francisco Gómez (ILCA 7) y Delfina Kuttel (ILCA 6) competirán en yachting a partir del viernes 15 de agosto, buscando sumar experiencia y buenos resultados para Argentina.