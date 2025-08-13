San Pedro: Candela Vázquez debutó con triunfo y avanzó a octavos de final

Juegos Panamericanos Junior: Candela Vázquez debutó con triunfo y avanzo a octavos de final

La tenista de San Pedro tuvo un triunfo de 6-2 y 6-3 a la boliviana Dayanara Velasco en su estreno en Asunción. Ahora enfrentará a la mexicana Marianne Angel. Además de Candela, Francisco Gómez (ILCA 7) y Delfina Kuttel (ILCA 6) competirán en yachting.

La tenista Candela Vázquez , representante de San Pedro , inició con éxito su participación en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay. En su debut, superó a la boliviana Dayanara Velasco por 6-2 y 6-3, accediendo a los octavos de final.

El partido se jugó en las canchas del Akiura Resort de Luque , donde Vázquez mostró un juego sólido y preciso, dominando los puntos clave y manteniendo la ventaja desde el inicio. Su potencia de fondo y la consistencia en el servicio fueron determinantes para sellar el triunfo en sets corridos.

Con esta victoria, se medirá ahora frente a la mexicana Marianne Angel , en un duelo decisivo para avanzar a los cuartos de final.

Proyección internacional

El certamen, que reúne a atletas menores de 23 años de 41 países y se extenderá hasta el 23 de agosto, es considerado una plataforma clave para el desarrollo de futuros talentos deportivos en América.

Además de Candela, Francisco Gómez (ILCA 7) y Delfina Kuttel (ILCA 6) competirán en yachting a partir del viernes 15 de agosto, buscando sumar experiencia y buenos resultados para Argentina.