miércoles 13 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Juegos Panamericanos Junior

    San Pedro: Candela Vázquez debutó con triunfo y avanzó a octavos de final

    La tenista de san Pedro Candela Vázquez debutó con victoria en los Panamericanos Junior y está en octavos. Ahora enfrentará a la mexicana Marianne Angel.

    13 de agosto de 2025 - 10:47
    Juegos Panamericanos Junior: Candela Vázquez debutó con triunfo y avanzo a octavos de final

    Juegos Panamericanos Junior: Candela Vázquez debutó con triunfo y avanzo a octavos de final

    LAOPINION

    La tenista de San Pedro tuvo un triunfo de 6-2 y 6-3 a la boliviana Dayanara Velasco en su estreno en Asunción. Ahora enfrentará a la mexicana Marianne Angel. Además de Candela, Francisco Gómez (ILCA 7) y Delfina Kuttel (ILCA 6) competirán en yachting.

    Lee además
    Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años. 

    Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años
    El artista experimental Marciano Ramis inauguro su muestra en San Pedro con obras que recorrieron el mundo

    El artista experimental Mariano Ramis inauguró su muestra en San Pedro con obras que recorrieron el mundo

    La tenista

    La tenista Candela Vázquez, representante de San Pedro, inició con éxito su participación en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay. En su debut, superó a la boliviana Dayanara Velasco por 6-2 y 6-3, accediendo a los octavos de final.

    El partido

    El partido se jugó en las canchas del Akiura Resort de Luque, donde Vázquez mostró un juego sólido y preciso, dominando los puntos clave y manteniendo la ventaja desde el inicio. Su potencia de fondo y la consistencia en el servicio fueron determinantes para sellar el triunfo en sets corridos.

    Con esta victoria, se medirá ahora frente a la mexicana Marianne Angel, en un duelo decisivo para avanzar a los cuartos de final.

    Proyección internacional

    El certamen, que reúne a atletas menores de 23 años de 41 países y se extenderá hasta el 23 de agosto, es considerado una plataforma clave para el desarrollo de futuros talentos deportivos en América.

    Además de Candela, Francisco Gómez (ILCA 7) y Delfina Kuttel (ILCA 6) competirán en yachting a partir del viernes 15 de agosto, buscando sumar experiencia y buenos resultados para Argentina.

    Temas
    Seguí leyendo

    Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años

    El artista experimental Mariano Ramis inauguró su muestra en San Pedro con obras que recorrieron el mundo

    San Pedro: Procesan a los titulares de Solmi S.A. y sus contadores por lavado de activos

    Nerina González. De San Pedro al CONICET, acerca la ciencia argentina a las redes

    San Pedro será sede regional de los Juegos Bonaerenses 2025

    San Pedro: Aguardan pericia psicológica de la niña abusada por su padrastro con complicidad con su madre

    Productores rurales de San Pedro acceden a créditos con el programa Provincia en Marcha

    En 48 horas, policía y bomberos rescataron a dos jóvenes que se subieron a postes en San Pedro

    Violencia de género: Aprehenden a un hombre por agredir a su ex pareja en San Pedro

    Canotaje: El sampedrino Iván Cacho recauda fondos para participar del Sudamericano en Uruguay

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Suspendida la Peregrinación Rosario - San Nicolas 2025 por temas de seguridad.

    Suspenden la Peregrinación Rosario – San Nicolás 2025 por motivos de fuerza mayor

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El acto administrativo se llevó a cabo entre los consejeros escolares y los arquitectos del área de Infraestructura.

    Más educación en Pergamino: luz verde para terminar el Jardín de Infantes Nº 926
    Ivana Fortunati junto al Chaqueño Palavecino. La cantante de tangos fue invitada a cantar por el folklorista en el Teatro El Círculo de Rosario.
    Cultura y espectáculos

    Un trío de artistas vuelve a reunirse en Pergamino con un show de raíces y emociones

    Detienen a un sujeto acusado de venta de estupefacientes, prófugo entre San Nicolás y Rosario.

    San Nicolás: detienen a un prófugo acusado de vender estupefacientes en la zona sur

    Carne: el difícil equilibrio entre abastecer el mercado y recuperar el rodeo

    Carne: el difícil equilibrio entre abastecer el mercado y recuperar el rodeo

    Escuela Secundaria 4 de Mitre y Merced.

    Un auxiliar de una Escuela sufrió un brote psicótico y debió ser sedado por un médico de la ambulancia de Same