Continúa la investigación del caso del motochorro en Baradero tras allanamientos recientes

La Fiscalía secuestró una moto y prendas vinculadas al robo, pero aún no hay detenidos. La causa sigue abierta y se buscan más pruebas para identificar a los autores. La Fiscalía mantiene abiertas las pesquisas, analizando material fílmico, declaraciones y elementos secuestrados

La investigación La investigación del robo perpetrado por motochorros en Baradero sigue en curso luego de los allanamientos realizados el pasado martes por la tarde en dos domicilios de la ciudad, ubicados en Antártida Argentina al 1100 y Caviglia al 900.

Según indicó Nelba Pulimeni, instructora judicial de la UFI 8, en uno de los inmuebles se secuestró una motocicleta utilizada en el hecho y prendas que podrían estar relacionadas con el robo. También se notificó a un presunto implicado sobre la causa en su contra.

“Hasta que no se pruebe la autoría, no se pueden realizar aprehensiones. Esto solo es posible en el momento del hecho o por orden del Juzgado”, explicó Pulimeni, quien agregó que las grabaciones de cámaras no permiten identificar a los sospechosos con claridad.

La víctima La víctima del robo confirmó que no podría reconocerlos en una rueda de reconocimiento, ya que no les vio el rostro. La fiscal remarcó que el caso continúa en investigación y que aún no ha revisado los videos, aunque sí habló con la damnificada. allanamientos en baradero La fiscalía La Fiscalía mantiene abiertas las pesquisas, analizando material fílmico, declaraciones y elementos secuestrados para dar con los responsables del hecho.

