miércoles 13 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Baradero Violento

    Continúa la investigación del caso del motochorro en Baradero tras allanamientos recientes

    Motochorros en Baradero: secuestran moto y ropa en allanamientos, pero aún no hay detenidos. La investigación sigue abierta para identificar a los autores.

    13 de agosto de 2025 - 16:15
    Continúa la investigación del caso del motochorro en Baradero tras allanamientos recientes

    Continúa la investigación del caso del motochorro en Baradero tras allanamientos recientes

    LAOPINION

    La Fiscalía secuestró una moto y prendas vinculadas al robo, pero aún no hay detenidos. La causa sigue abierta y se buscan más pruebas para identificar a los autores. La Fiscalía mantiene abiertas las pesquisas, analizando material fílmico, declaraciones y elementos secuestrados

    Lee además
    El asalto fué a una mujer en pleno centro de Baradero
    Inseguridad en Baradero

    Baradero: motochorro asalta a una mujer en pleno centro y escapa con su cartera
    la feb acepto la propuesta salarial en paritarias y suteba se reune para evaluarla

    La FEB aceptó la propuesta salarial en paritarias y Suteba se reúne para evaluarla

    La investigación

    La investigación del robo perpetrado por motochorros en Baradero sigue en curso luego de los allanamientos realizados el pasado martes por la tarde en dos domicilios de la ciudad, ubicados en Antártida Argentina al 1100 y Caviglia al 900.

    Según indicó Nelba Pulimeni, instructora judicial de la UFI 8, en uno de los inmuebles se secuestró una motocicleta utilizada en el hecho y prendas que podrían estar relacionadas con el robo. También se notificó a un presunto implicado sobre la causa en su contra.

    “Hasta que no se pruebe la autoría, no se pueden realizar aprehensiones. Esto solo es posible en el momento del hecho o por orden del Juzgado”, explicó Pulimeni, quien agregó que las grabaciones de cámaras no permiten identificar a los sospechosos con claridad.

    La víctima

    La víctima del robo confirmó que no podría reconocerlos en una rueda de reconocimiento, ya que no les vio el rostro. La fiscal remarcó que el caso continúa en investigación y que aún no ha revisado los videos, aunque sí habló con la damnificada.

    allanamientos en baradero

    La fiscalía

    La Fiscalía mantiene abiertas las pesquisas, analizando material fílmico, declaraciones y elementos secuestrados para dar con los responsables del hecho.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: motochorro asalta a una mujer en pleno centro y escapa con su cartera

    La FEB aceptó la propuesta salarial en paritarias y Suteba se reúne para evaluarla

    Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años

    San Pedro: Candela Vázquez debutó con triunfo y avanzó a octavos de final

    Suspenden la Peregrinación Rosario – San Nicolás 2025 por motivos de fuerza mayor

    San Nicolás incorpora tres ambulancias de alta complejidad para reforzar el servicio de emergencias 107

    ¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

    Incendio intencional destruyó un Peugeot en Baradero: el dueño denuncia ataque deliberado

    Crisis del tomate: caen 60% las ventas en los mercados productores

    El artista experimental Mariano Ramis inauguró su muestra en San Pedro con obras que recorrieron el mundo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Suspendida la Peregrinación Rosario - San Nicolas 2025 por temas de seguridad.

    Suspenden la Peregrinación Rosario – San Nicolás 2025 por motivos de fuerza mayor

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Sebastián Valente, el joven carnicero de 28 años que apuesta todo su futuro a un emprendimiento comercial en España junto a su hermano.

    El joven carnicero pergaminense que se destaca en España por los descuentos a jubilados en su local

    Por Alfonso Godoy
    La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en el último año

    La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en el último año

    Continúa la investigación del caso del motochorro en Baradero tras allanamientos recientes
    Baradero Violento

    Continúa la investigación del caso del motochorro en Baradero tras allanamientos recientes

    Toto es una de las pocas bandas de los años 70 que ha sabido resistir el paso del tiempo y las modas. video
    Cultura y espectáculos

    La banda Toto vuelve a la Argentina con Christopher Cross como invitado especial

    Salud: preocupación en Provincia de Buenos Aires por un brote de listerosis

    Salud: preocupación en Provincia de Buenos Aires por un brote de listerosis