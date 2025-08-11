lunes 11 de agosto de 2025
    • San Pedro será sede regional de los Juegos Bonaerenses 2025

    El 13 de agosto, el Estadio Municipal de San Pedro será sede regional de los JEBO, con estudiantes de la Región Educativa 12 y una jornada de inclusión.

    11 de agosto de 2025 - 18:40
    San Pedro será sede regional de los Juegos Bonaerenses 2025

    LAOPINION

    El 13 de agosto, el Estadio Municipal recibirá a estudiantes de 6° año de la Región Educativa N° 12 para una jornada que fomenta inclusión y valores deportivos. La instancia regional es clave para que las escuelas avancen a la etapa provincial

    San Pedro: Nerina Gonzalez. La biologa del CONICET que acerca la ciencia argentina redes

    San Pedro: aguardan pericia psicológica de la niña abusada por su padrastro en presunta complicidad con su madre

    Sede regional

    El próximo miércoles 13 de agosto, el Estadio Municipal de San Pedro se convertirá en el centro deportivo y educativo de la región al recibir la instancia regional de los Juegos Escolares Bonaerenses (JEBO).

    La actividad, organizada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia en conjunto con la Dirección de Educación municipal, reunirá de 10 a 16 horas a estudiantes de 6° año del nivel primario de la Región Educativa N° 12.

    Una jornada para aprender jugando

    El objetivo de los JEBO va más allá de la competencia: buscan promover inclusión social, trabajo en equipo, respeto y sana competencia. Se trata de una herramienta pedagógica que, mediante el deporte, motiva a los alumnos a afrontar desafíos, colaborar y alcanzar metas en un ambiente de compañerismo.

    La instancia regional es clave para que las escuelas avancen a la etapa provincial, fortaleciendo el vínculo entre comunidad educativa y deporte.

    Invitación abierta a la comunidad

    La Municipalidad de San Pedro invita a familias y vecinos a acercarse para alentar a los jóvenes atletas y disfrutar de una jornada que celebra el esfuerzo y los valores formativos que impulsa el programa JEBO.

    Tamara Durán, a días del juicio por el femicidio: "Es tan macabro, tan oscuro que no puedo entenderlo"

