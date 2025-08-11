San Pedro será sede regional de los Juegos Bonaerenses 2025

El 13 de agosto, el Estadio Municipal recibirá a estudiantes de 6° año de la Región Educativa N° 12 para una jornada que fomenta inclusión y valores deportivos. La instancia regional es clave para que las escuelas avancen a la etapa provincial

San Pedro: Aguardan pericia psicológica de la niña abusada por su padrastro con complicidad con su madre

Nerina González. De San Pedro al CONICET, acerca la ciencia argentina a las redes

El próximo miércoles 13 de agosto, el Estadio Municipal de San Pedro se convertirá en el centro deportivo y educativo de la región al recibir la instancia regional de los Juegos Escolares Bonaerenses (JEBO) .

La actividad, organizada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia en conjunto con la Dirección de Educación municipal , reunirá de 10 a 16 horas a estudiantes de 6° año del nivel primario de la Región Educativa N° 12 .

El objetivo de los JEBO va más allá de la competencia: buscan promover inclusión social, trabajo en equipo, respeto y sana competencia . Se trata de una herramienta pedagógica que, mediante el deporte, motiva a los alumnos a afrontar desafíos, colaborar y alcanzar metas en un ambiente de compañerismo.

La instancia regional es clave para que las escuelas avancen a la etapa provincial, fortaleciendo el vínculo entre comunidad educativa y deporte.

Invitación abierta a la comunidad

La Municipalidad de San Pedro invita a familias y vecinos a acercarse para alentar a los jóvenes atletas y disfrutar de una jornada que celebra el esfuerzo y los valores formativos que impulsa el programa JEBO.