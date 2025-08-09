sábado 09 de agosto de 2025
    • Productores rurales de San Pedro acceden a créditos con el programa Provincia en Marcha

    La Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Agrario firmaron contratos para otorgar préstamos para motos rurales y fortalecer la apicultura local.

    9 de agosto de 2025 - 11:50
    Productores rurales de San Pedro acceden a créditos para mejorar su producción con el programa Provincia en Marcha

    Productores rurales de San Pedro acceden a créditos para mejorar su producción con el programa "Provincia en Marcha

    LAOPINION

    Créditos para movilidad y producción rural: La Municipalidad de San Pedro y el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense concretaron la firma de contratos para otorgar créditos a trabajadores rurales locales, en el marco del programa Provincia en Marcha.

    Los fondos podrán destinarse a la adquisición de motocicletas para mejorar la movilidad en zonas de difícil acceso y al fortalecimiento de la apicultura, una actividad en expansión en la región.

    Autoridades y objetivos del programa

    El acto contó con la presencia de Roberto Salvarezza, Director de Trabajadores, Mujeres y Juventud Rural del Ministerio, y de Ariel Álvarez, Secretario de Producción, Industria y Comercio de San Pedro. Ambos destacaron que se trata de una herramienta concreta para impulsar la economía rural, mejorar las condiciones de trabajo y promover actividades sustentables que generen empleo y desarrollo local.

    Moto Rural y Fondo Apícola

    Dentro de la iniciativa, el programa Moto Rural permitirá a los beneficiarios acceder a un medio de transporte ágil y adaptado al terreno, optimizando tiempos y tareas. En tanto, el Fondo Apícola brindará recursos para que los productores de miel puedan mejorar sus procesos, incrementar su producción y fortalecer la cadena productiva del sector.

    Compromiso con el desarrollo regional

    Desde la Secretaría de Producción remarcaron que este tipo de políticas públicas no solo facilitan la adquisición de bienes productivos, sino que también representan un compromiso firme para acompañar el crecimiento de los productores y sostener la competitividad del sector rural de San Pedro y la provincia.

    Productores rurales de San Pedro acceden a créditos para mejorar su producción con el programa Provincia en Marcha

