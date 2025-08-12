El artista experimental Mariano Ramis inauguró su muestra en San Pedro con obras que recorrieron el mundo

El artista experimental Marciano Ramis inauguro su muestra en San Pedro con obras que recorrieron el mundo

El reconocido artista audiovisual de San Pedro presenta “Otros trabajos” en la Casa de la Cultura del Sindicato de Empleados de Comercio, con videos, láminas y fotogramas creados en las últimas dos décadas y premiados internacionalmente.

El sábado pasado, Mariano Ramis inauguró en San Pedro la muestra “Otros trabajos” , que reúne piezas desarrolladas en los últimos 20 años de trayectoria. El espacio elegido fue la Casa de la Cultura Fabián Miranda, del Sindicato de Empleados de Comercio, ubicada en Mitre 455.

Radicado en Buenos Aires desde sus estudios de Diseño de Imagen y Sonido en la UBA, Ramis es un referente del arte audiovisual experimental en Argentina, con obras exhibidas en países como Estados Unidos, Alemania, Francia, México y Canadá. Su carrera también incluye roles como docente e investigador, con presentaciones en universidades internacionales.

La exposición, curada por el artista plástico sampedrino Claudio Hernández, incluye videos, láminas y fotogramas que combinan poesía, música y relato breve con técnicas experimentales. Destacan las videoinstalaciones y las láminas con transferencia de imágenes con tinta húmeda, así como el característico trabajo de degradación visual de Ramis.

Su obra ha sido definida por el curador canadiense Jean Gagnon como “haikus audiovisuales”, por su capacidad de condensar la vida cotidiana en piezas breves y potentes.

Colaboraciones destacadas

Ramis participó en proyectos relevantes como las visuales para el show en el Luna Park del músico Dillom y videoclips para Juana Molina, entre otros trabajos que amplían el alcance de su lenguaje artístico.

La muestra podrá visitarse hasta el 13 de septiembre en la Casa de la Cultura de San Pedro.