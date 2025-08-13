miércoles 13 de agosto de 2025
    • La FEB aceptó la propuesta salarial en paritarias y Suteba se reúne para evaluarla

    Así lo resolvió la FEB, uno de los gremios más importantes. El aumento ofrecido por el Gobierno de Axel Kicillof es del 5% en dos tramos.

    13 de agosto de 2025 - 15:20
    Un sector de los docentes ya aceptó el aumento salarial.

    Durante el mediodía de este miércoles, el congreso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) decidió aprobar la propuesta realizara por gobierno provincial en paritarias de un aumento del 5% en dos tramos. El mismo se aplicará 2.5% en agosto y 2.5% en octubre. Ahora será el turno de Suteba, que lo discutirá este mismo miércoles por la tarde.

    La propuesta del Gobierno de Axel Kicillof

    La aprobación se produjo el día después de la reunión entre los gremios y las autoridades del Gobierno de Axel Kicillof, quienes ofrecieron un aumento del 2,5% en agosto, del 2,5% en octubre y con una cláusula de monitoreo en septiembre y una cláusula de reapertura en octubre.

    La propuesta fue recepcionada por todos los sindicatos integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y desde este miércoles lo empezaron a evaluar en cada uno de los órganos correspondientes a las organizaciones.

    ¿Cómo quedarán los sueldos docentes?

    Con este esquema que aprobó la FEB, los salarios quedarían conformados de la siguiente manera:

    • Preceptor: agosto $600.070 – octubre $614.690
    • Maestro de Grado Inicial: agosto $700.000 – octubre $713.217
    • Maestro de Grado con 5ª hora: agosto $882.991 – octubre $900.672
    • Profesor con 20 módulos: agosto $905.433 – octubre $927.518
