La FEB aceptó la propuesta salarial en paritarias y Suteba se reúne para evaluarla

Durante el mediodía de este miércoles, el congreso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) decidió aprobar la propuesta realizara por gobierno provincial en paritarias de un aumento del 5% en dos tramos. El mismo se aplicará 2.5% en agosto y 2.5% en octubre. Ahora será el turno de Suteba, que lo discutirá este mismo miércoles por la tarde.

La propuesta del Gobierno de Axel Kicillof La aprobación se produjo el día después de la reunión entre los gremios y las autoridades del Gobierno de Axel Kicillof, quienes ofrecieron un aumento del 2,5% en agosto, del 2,5% en octubre y con una cláusula de monitoreo en septiembre y una cláusula de reapertura en octubre.

La propuesta fue recepcionada por todos los sindicatos integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y desde este miércoles lo empezaron a evaluar en cada uno de los órganos correspondientes a las organizaciones.

La aceptación aprobada por los afiliados de la FEB tiene una especial relevancia debido a que fue el único gremios del FUDB que rechazó la anterior propuesta realizada en mayo, rompiendo así mucho tiempo de postura en bloque unánime.

¿Cómo quedarán los sueldos docentes? Con este esquema que aprobó la FEB, los salarios quedarían conformados de la siguiente manera: Preceptor : agosto $600.070 – octubre $614.690

: agosto $600.070 – octubre $614.690 Maestro de Grado Inicial : agosto $700.000 – octubre $713.217

: agosto $700.000 – octubre $713.217 Maestro de Grado con 5ª hora : agosto $882.991 – octubre $900.672

: agosto $882.991 – octubre $900.672 Profesor con 20 módulos: agosto $905.433 – octubre $927.518

