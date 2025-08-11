Nerina González. De San Pedro al CONICET, acerca la ciencia argentina a las redes

San Pedro: Nerina Gonzalez. La biologa del CONICET que acerca la ciencia argentina redes LAOPINION

Investigadora del Conicet y divulgadora científica, Nerina González combina su trabajo académico con una activa presencia en redes para acercar la ciencia a todo público. En sus intervenciones, también advierte sobre la situación crítica que atraviesa el sistema científico nacional

Nerida González Nerina González, oriunda de San Pedro, estudió en la Escuela Normal y luego se trasladó a Buenos Aires para formarse como bióloga en la Universidad de Buenos Aires. Tras graduarse, inició un doctorado en Biología Molecular y se incorporó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), donde desarrolla su labor como investigadora.

Más allá de los laboratorios, González encontró en las redes sociales una vía para derribar barreras y acercar el conocimiento científico a la comunidad. Desde su cuenta de Instagram comparte contenidos que combinan rigor técnico y un lenguaje accesible, con el objetivo de despertar curiosidad y generar interés por la ciencia argentina.

Ciencia en tiempo real Su nombre ganó repercusión nacional en los últimos días gracias a su participación en el streaming submarino realizado por el Schmidt Ocean Institute en conjunto con el Conicet. La transmisión en vivo desde el fondo del mar cautivó a miles de espectadores, mostrando la biodiversidad marina y resaltando el valor del trabajo científico en la preservación de los recursos naturales.

“Este tipo de iniciativas generan un vínculo directo entre la gente y el trabajo científico, lo que ayuda a valorar la importancia de la investigación en nuestro desarrollo como sociedad”, explicó González. Mirada sobre el sistema científico En sus intervenciones, también advierte sobre la situación crítica que atraviesa el sistema científico nacional, marcada por la incertidumbre y los recortes presupuestarios. “La continuidad de proyectos y la formación de nuevos investigadores está en riesgo”, señaló, destacando la necesidad de políticas que garanticen estabilidad y financiamiento sostenido para la ciencia en Argentina.

