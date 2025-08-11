lunes 11 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Nerina González. De San Pedro al CONICET, acerca la ciencia argentina a las redes

    Desde San Pedro la investigadora del CONICET, combina ciencia y redes sociales para acercar el conocimiento y defender la investigación argentina.

    11 de agosto de 2025 - 18:51
    San Pedro: Nerina Gonzalez. La biologa del CONICET que acerca la ciencia argentina redes

    San Pedro: Nerina Gonzalez. La biologa del CONICET que acerca la ciencia argentina redes

    LAOPINION

    Investigadora del Conicet y divulgadora científica, Nerina González combina su trabajo académico con una activa presencia en redes para acercar la ciencia a todo público. En sus intervenciones, también advierte sobre la situación crítica que atraviesa el sistema científico nacional

    Lee además
    San Pedro será sede regional de los Juegos Bonaerenses 2025

    San Pedro será sede regional de los Juegos Bonaerenses 2025
    San Pedro: aguardan pericia psicológica de la niña abusada por su padrastro en presunta complicidad con su madre

    San Pedro: Aguardan pericia psicológica de la niña abusada por su padrastro con complicidad con su madre

    Nerida González

    Nerina González, oriunda de San Pedro, estudió en la Escuela Normal y luego se trasladó a Buenos Aires para formarse como bióloga en la Universidad de Buenos Aires. Tras graduarse, inició un doctorado en Biología Molecular y se incorporó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), donde desarrolla su labor como investigadora.

    Más allá de los laboratorios, González encontró en las redes sociales una vía para derribar barreras y acercar el conocimiento científico a la comunidad. Desde su cuenta de Instagram comparte contenidos que combinan rigor técnico y un lenguaje accesible, con el objetivo de despertar curiosidad y generar interés por la ciencia argentina.

    Ciencia en tiempo real

    Su nombre ganó repercusión nacional en los últimos días gracias a su participación en el streaming submarino realizado por el Schmidt Ocean Institute en conjunto con el Conicet. La transmisión en vivo desde el fondo del mar cautivó a miles de espectadores, mostrando la biodiversidad marina y resaltando el valor del trabajo científico en la preservación de los recursos naturales.

    “Este tipo de iniciativas generan un vínculo directo entre la gente y el trabajo científico, lo que ayuda a valorar la importancia de la investigación en nuestro desarrollo como sociedad”, explicó González.

    Mirada sobre el sistema científico

    En sus intervenciones, también advierte sobre la situación crítica que atraviesa el sistema científico nacional, marcada por la incertidumbre y los recortes presupuestarios. “La continuidad de proyectos y la formación de nuevos investigadores está en riesgo”, señaló, destacando la necesidad de políticas que garanticen estabilidad y financiamiento sostenido para la ciencia en Argentina.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro será sede regional de los Juegos Bonaerenses 2025

    San Pedro: Aguardan pericia psicológica de la niña abusada por su padrastro con complicidad con su madre

    Productores rurales de San Pedro acceden a créditos con el programa Provincia en Marcha

    En 48 horas, policía y bomberos rescataron a dos jóvenes que se subieron a postes en San Pedro

    Violencia de género: Aprehenden a un hombre por agredir a su ex pareja en San Pedro

    Canotaje: El sampedrino Iván Cacho recauda fondos para participar del Sudamericano en Uruguay

    Alerta en San Pedro y Baradero por la amenaza del HLB, pero SENASA relaja las medidas preventivas

    San Pedro: nueva dependencia de Defensa Civil para fortalecer la prevención y respuesta ante emergencias

    Horror en San Pedro: una nena de 12 años denunció abusos de su padrastro y apuntan contra la madre

    San Pedro: Balacera en Río Tala: un joven herido y tensión máxima por una guerra entre bandas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    San Pedro será sede regional de los Juegos Bonaerenses 2025

    San Pedro será sede regional de los Juegos Bonaerenses 2025

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El crimen ocurrió en la plaza del barrio Itatí tras una discusión entre el menor y su novia con dos sujetos.

    Excarcelaron a uno de los detenidos por el crimen del adolescente Héctor Silva en el barrio Itatí

    Por Alfonso Godoy
    El automóvil chocó contra el poste al salir despistado hacia la vereda.

    La conductora de un auto chocó contra un poste de tendido eléctrico al perder el control del vehículo

    Posibilidad extraoficial de la visita del trofeo de la Copa del Mundo en San Nicolás.

    ¿La Copa del Mundo en San Nicolas?

    San Pedro: Nerina Gonzalez. La biologa del CONICET que acerca la ciencia argentina redes

    Nerina González. De San Pedro al CONICET, acerca la ciencia argentina a las redes

    La madre de Naiara Durán, a días del juicio por el feticidio: es tan macabro, tan oscuro que no puedo entenderlo

    Tamara Durán, a días del juicio por el femicidio: "Es tan macabro, tan oscuro que no puedo entenderlo"