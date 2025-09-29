lunes 29 de septiembre de 2025
    • Fin de clases en Pergamino: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en la Provincia

    El fin de clases está dispuesto para Pergamino de acuerdo a las medidas dispuestas, en este caso, por la Provincia de Buenos Aires.

    29 de septiembre de 2025 - 14:29
    Provincia confirmó este lunes el cierre del ciclo lectivo.

    El fin del ciclo lectivo 2025 ya tiene fecha confirmada en todas las provincias del país. Según el calendario escolar oficial difundido por la Secretaría de Educación, las clases concluirán entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de cada Provincia.

    La diferencia entre las fechas se debe a que cada provincia tiene autonomía para organizar su propio calendario escolar, siempre y cuando se cumplan los 190 días de clases obligatorios establecidos por el Consejo Federal de Educación.

    ¿Cuándo terminan las clases en Pergamino y la Provincia de Buenos Aires?

    En el caso de Pergamino, el fin de las clases está dispuesto para el 22 de diciembre, como en el resto del territorio bonaerense.

    La Secretaría de Educación recordó que el diseño del calendario escolar busca equilibrar los períodos de cursada, receso invernal y feriados nacionales. De esta manera, se aseguran los días de clases acordados a nivel federal.

    Feriados que restan en el 2025

    Además del cierre de clases, los estudiantes y docentes deberán considerar los últimos feriados del año:

    • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).
    • 21 de noviembre: feriado puente.
    • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
    • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
    • 25 de diciembre: Navidad.

    Ya con estas fechas, las escuelas del país se preparan para cerrar el año lectivo y dar paso a las vacaciones de verano en las distintas regiones.

