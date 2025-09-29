Fin de clases en Pergamino: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en la Provincia

El fin del ciclo lectivo 2025 ya tiene fecha confirmada en todas las provincias del país. Según el calendario escolar oficial difundido por la Secretaría de Educación, las clases concluirán entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de cada Provincia .

Alexis Chávez séptimo en la final de los 400 metros en Nueva Delhi

Cooperativa Eléctrica de Pergamino: programa de poda en veredas y avenidas

La diferencia entre las fechas se debe a que cada provincia tiene autonomía para organizar su propio calendario escolar, siempre y cuando se cumplan los 190 días de clases obligatorios establecidos por el Consejo Federal de Educación.

En el caso de Pergamino, el fin de las clases está dispuesto para el 22 de diciembre, como en el resto del territorio bonaerense.

La Secretaría de Educación recordó que el diseño del calendario escolar busca equilibrar los períodos de cursada, receso invernal y feriados nacionales. De esta manera, se aseguran los días de clases acordados a nivel federal.

Feriados que restan en el 2025

Además del cierre de clases, los estudiantes y docentes deberán considerar los últimos feriados del año:

12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable). 21 de noviembre: feriado puente.

feriado puente. 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20). 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad.

Ya con estas fechas, las escuelas del país se preparan para cerrar el año lectivo y dar paso a las vacaciones de verano en las distintas regiones.