Detuvieron al colombiano líder de una banda de salideras bancarias que pinchaban ruedas que operó en Pergamino

El Chevrolet Corsa que alquilaban los colombianos para asaltar a las personas que salían de los bancos con dinero.

La detención en Bahía Blanca del colombiano líder de una banda dedicada a salideras bancarias mediante la modalidad pincha-ruedas permitió reactivar una causa iniciada en 2016 en Pergamino . El imputado estaba prófugo y fue indagado por la Fiscalía, que lo señala como organizador de al menos dos intentos de robo tras extracciones de dinero.

Detuvieron en Pergamino a dos integrantes de una banda acusada de estafar a jubilados con el cuento del tío

La investigación judicial que encabeza el fiscal Germán Guidi logró un avance clave con la detención del principal sospechoso de integrar y liderar una organización criminal dedicada a cometer salideras bancarias en distintas ciudades bonaerenses, entre ellas Pergamino.

El acusado, identificado como Mao Mauricio Díaz Torres , permanecía prófugo desde 2016 y fue localizado recientemente en la ciudad de Bahía Blanca, en un procedimiento que permitió ponerlo a disposición de la Justicia antes de que la causa prescribiera. En el segundo piso de la sede fiscal fue indagado y notificado de las imputaciones en su contra.

De acuerdo a los elementos reunidos durante la instrucción, el detenido habría encabezado una banda integrada mayoritariamente por ciudadanos colombianos —junto a un ciudadano georgiano— que operaba bajo una modalidad delictiva específica: el “pincha-ruedas”. Este método consiste en dañar intencionalmente los neumáticos de vehículos de personas que previamente habían realizado extracciones bancarias, con el objetivo de forzarlas a detenerse y así concretar el robo.

Un testigo los siguió

Uno de los episodios ocurrió el 29 de abril de 2016, cerca de las 15:30, cuando un hombre que había retirado dinero del Banco Credicoop y del Banco Provincia circulaba en su camioneta por avenida Illia. Al detenerse en un semáforo, un automóvil con varios ocupantes se colocó a su lado y uno de ellos descendió parcialmente para dañar con un objeto punzante una de las ruedas del vehículo.

La maniobra obligó a la víctima a dirigirse a una gomería cercana. Allí fue advertido por otro automovilista que había observado la secuencia y alertado a la Policía. Minutos después, efectivos interceptaron el vehículo sospechoso en una estación de servicio de la zona, logrando la aprehensión de cuatro de sus ocupantes.

El quinto integrante logró escapar y fue identificado posteriormente como quien habría alquilado el automóvil utilizado para el hecho mediante una identidad falsa. Según la investigación, ese sujeto sería el mismo que ahora fue detenido y señalado como líder de la organización.

Salidera bancaria a un empresario

El otro episodio investigado tuvo lugar el 20 de abril de 2016, cuando un empresario que había retirado una suma significativa de dinero del Banco Credicoop se encontraba dentro de su vehículo estacionado en inmediaciones de calle San Nicolás.

En ese contexto, un individuo con dificultades para caminar se aproximó y dañó una de las ruedas con un elemento cortopunzante. Luego se retiró caminando hasta abordar un automóvil donde lo aguardaban sus cómplices.

Sin embargo, la víctima advirtió la maniobra a tiempo y regresó a la entidad bancaria, frustrando así el intento de robo.

Asociación ilícita y conexiones

Para la Fiscalía, estos hechos no fueron aislados sino parte de un plan delictivo organizado, con roles claramente distribuidos entre sus integrantes. La causa también contempla la figura de asociación ilícita, al considerar que los implicados actuaban de manera coordinada y sostenida en el tiempo.

Además, los investigadores no descartan que la banda contara con la colaboración de “entregadores” en cada ciudad, es decir, personas encargadas de señalar a potenciales víctimas dentro de las entidades bancarias.

Con la detención del presunto líder, la causa suma un elemento central para avanzar hacia el juzgamiento de una estructura criminal que, mediante una modalidad sofisticada, intentó concretar millonarios robos en Pergamino.