Fiesta Solidaria Chivilcoy: se viene una gran celebración con figuras del folklore nacional

El evento se desarrollará en el predio del club Racing de Chivilcoy, con una grilla artística que mezcla consagrados del folklore con músicos emergentes y regionales. La producción está a cargo de Pablo di Santi, conductor de “Tiempo de Pesca” y figura destacada en redes sociales, con más de 320 mil seguidores en Instagram.

Grilla de artistas que estarán en la Fiesta Solidaria Chivilcoy

El sábado 14 de junio subirán al escenario: Lázaro Caballero, Christian Herrera, El Indio Lucio Rojas, Emi Corbalán, Oso Camaño, Dueños del Monte, Felipe Ruiz, Martina Tartabini, Elena Alvarez, El Chala Pratisoli y el grupo Creando Sueños.

El domingo 15 de junio se presentarán Chaqueño Palavecino, Los Alonsitos, Paquito Ocaño, Nicolás Membriani, Carlos Marchesini, Los Cata, La Junta, José Costa, Beto Baradioto, Lautaro Católica, Martín Vairo, Trío Tres y Sebastián Disiervi.

Cada jornada comenzará a las 14:00, con la apertura del predio desde el mediodía. El lugar contará con servicio de cantina, platea con sillas, y también se recomienda a quienes adquieran entrada general llevar reposeras. No estará permitido ingresar con conservadoras.

Las entradas pueden adquirirse a través del sistema ClubTix o en la boletería del predio. Para consultas o inconvenientes con la compra online, está disponible el teléfono de atención: 3794-549066.

El compromiso de los músicos

Muchos de los artistas se suman de manera desinteresada, motivados por el fin solidario. “Yo no me dedico a tiempo completo a la música porque tengo otro trabajo, pero para estas cosas me encanta hacerme tiempo y colaborar. Lo mismo sienten muchos músicos que participan”, aseguró Pratissoli, quien llevará su propuesta de música litoraleña junto a Juan Pablo Dinatale (guitarra) y Rodrigo Vigo (acordeón).

Desde los himnos populares del Chaqueño hasta los sonidos del Litoral, pasando por el empuje joven de nuevas voces, la Fiesta Solidaria Chivilcoy se perfila como una cita imperdible. Porque cuando la música une y la comunidad responde, el resultado es una celebración con sentido.

Para más información y actualizaciones, se puede seguir la cuenta oficial en Instagram: @fiestasolidariachivilcoy