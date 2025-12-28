Felices en el folklore: Pergamino recibe el 2026 con una gran peña folklórica al aire libre

Felices en el folklore: solo se requieren ganas de bailar, escuchar folklore y compartir una noche especial.

En el marco de las 60 Noches de Espectáculos Culturales en Pergamino , auspiciadas por la Subsecretaría Municipal de Cultura , Felices en el Folklore invita a dar la bienvenida al nuevo año con una noche especial. El encuentro será el jueves 1º de enero, a las 19:00, en el Parque Belgrano .

La propuesta consiste en una gran peña folklórica al aire libre, pensada para recibir el 2026 entre música, danza y tradición, con entrada libre y gratuita.

La grilla artística estará integrada por Pablo Ivalo, Facundo Bernal, Walter Juárez, Joaquín Monzón, Hijos de la Tierra y Juan Bravo Trío.

Asimismo, se invita a participar a todas las academias, grupos de danza y parejas independientes, con o sin vestimenta tradicional, con o sin banderas: solo se requieren ganas de bailar, escuchar folklore y compartir una noche especial.

La conducción del evento estará a cargo de Teresita García.

“Traé tu reposera, tu equipo de mate y a bailar se ha dicho”, convocan los organizadores.

Sobre Felices en el Folklore

Con más de 15 mil seguidores en Facebook, Felices en el Folklore es una iniciativa sin fines de lucro impulsada por Silvina Bartolini y Julio César Rosales, que comenzó hace nueve años. Desde hace cuatro años realizan la cobertura periodística de las lunas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, con transmisiones en vivo de conferencias de prensa y producción de contenidos audiovisuales, acompañando especialmente a artistas de la ciudad de Pergamino.