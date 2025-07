Libertad o Kirchnerismo: La palabra del candidato de La Libertad Avanza San Nicolás Federico Chouhy

La política de Milei: el capítulo que no funciona del plan económico

También, Chouhy se metió en la polémica de la tardanza del Peronismo en la entrega de la lista de candidatos por fuera del límite establecido, indicando que no se estaban poniendo de acuerdo y tras lograr hubo un corte de luz sospechoso. Y agregó que esas maniobras dejan un "sabor amargo" como sociedad, y que para los vecinos, se cansan de las maniobras "para ganar tiempo o posicionarse mejor", a diferencia de La Libertad Avanza, donde esta "mas resuelto y organizado".

La visión del candidato de San Nicolás

Al preguntarle su visión de la ciudad en la actualidad, aclaró que es un vecino mas, siendo objetivo con lo que se analiza y que es innegable el avance y mejora y remodelado en varios aspectos, pero aun con un déficit importante como es el tema de la seguridad, y la transparencia del orden, cuestiones básicas para vivir bien.

"Se han hecho muchas obras que a veces son un simple maquillaje y no tiene sentido, no nos estamos preocupando por lo básico, que es el trabajo, la producción, las cuestiones que en serio hacen a una ciudad mejor". Además acusó: "Seguimos teniendo los problemas que deja un gobierno de muchos años de la casta política, porque los Passaglia no son mas que parte de la casta política".

Por otro lado el kirchnerismo, la amenaza permanente de que gobiernen los mismos de hace ya varios años. Queremos erradicar el peronismo-kirchnerismo de la Provincia de Buenos Aires".

La visión del trabajo de LLA a nivel nacional

Con el tema de generar puestos de trabajo, Chouhy señala que la falta del mismo y la masa de despidos se vincula a que muchos de ellos vivían del Estado, y que la gran cantidad de gente que había en dicho sistema dejaba condiciones mas desfavorables en termino de costos, y que Argentina no tiene un crecimiento genuino.

Finalmente, el candidato libertario destacó que se ordenó la macroeconomía "que son los grandes números de país", para hacer una matriz mas eficiente impositiva, y que se deben "bajar los impuestos" a nivel nacional, porque algo producido en Argentina en comparación con el mundo es mas caro por los impuestos aplicados, y que algo comprado del extranjero y comparado con producción nacional, nota una "diferencia abismal".