    • Exponenciar ratificó que Expoagro seguirá realizándose en San Nicolás pese a la concesión de Costa Salguero

    La organizadora de la megamuestra agroindustrial confirmó que el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás continuará siendo sede de Expoagro.

    2 de enero de 2026 - 10:41
    Tal como estaba acordado, el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás será durante varios años más sede de la muestra agroindustrial Expoagro.

    Martín Bustamante Producciones

    Exponenciar confirmó que Expoagro continuará desarrollándose en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás durante los próximos años, pese a haberse adjudicado la concesión del predio porteño de Costa Salguero. La definición lleva tranquilidad a la ciudad, que seguirá siendo el principal punto de encuentro del campo argentino.

    Expoagro seguirá teniendo a San Nicolás como sede principal

    Desde la empresa organizadora ratificaron que la megamuestra agroindustrial más importante de la región no mudará su localización. Expoagro se realiza en San Nicolás desde 2017 y continuará en ese mismo predio al menos hasta 2031, en el marco del acuerdo firmado oportunamente con el municipio. La próxima edición, además, tendrá un condimento especial: celebrará los 20 años del evento, del 10 al 13 de marzo de 2026.

    La concesión de Costa Salguero y el nuevo proyecto en Buenos Aires

    Exponenciar resultó adjudicataria de la concesión del predio Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras una licitación impulsada por el GCBA. La propuesta contempla una inversión superior a los 13.200 millones de pesos para reconvertir el espacio en un moderno centro de exposiciones, congresos y eventos. El predio, que pasará a llamarse “Buenos Aires Ferial”, permanecerá operativo durante 2026 mientras avanzan las obras.

    Tranquilidad para la ciudad y continuidad del vínculo con el campo

    La confirmación de la continuidad de Expoagro en San Nicolás despeja las dudas que habían surgido tras conocerse la adjudicación del predio porteño. De esta manera, la ciudad seguirá posicionándose como capital nacional de los agronegocios, con el impacto económico, turístico y productivo que genera cada edición de la muestra, consolidando un vínculo estratégico con uno de los eventos más relevantes del país.

