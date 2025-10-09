En San Pedro se produjo un violento asalto en la planta de PREAR: operario reducido por delincuentes

En San Pedro se produjo un violento asalto en la planta PREAR: operario reducido por delincuentes LAOPINION

Violento robo en una reconocida empresa de San Pedro: Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar en San Pedro, donde delincuentes ingresaron a la planta industrial de PREAR, sorprendiendo a un operario que se encontraba trabajando en el predio. El hecho ocurrió antes del ingreso del personal de seguridad privada, lo que facilitó la acción delictiva.

Los asaltantes actuaron con rapidez, redujeron al trabajador, lo agredieron físicamente y luego se apoderaron de diversos elementos de valor aún no especificados. La víctima fue asistida y puesta a resguardo en un sector seguro de la planta.

Investiga la Fiscalía local Desde la empresa se dio aviso inmediato a las autoridades. La Policía inició actuaciones de oficio, mientras que la Fiscalía de San Pedro quedó a cargo de la investigación. Se están analizando las cámaras de seguridad internas y externas, además de recolectar testimonios de otros empleados.

La situación generó preocupación en el personal, que reclama mayores medidas de seguridad, especialmente en horarios donde aún no se ha iniciado el turno de vigilancia privada.

Reforzar la seguridad El hecho reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en predios industriales que, como PREAR, manejan importante tecnología e insumos de valor. No se descarta que los delincuentes hayan tenido conocimiento previo de los horarios internos de la planta.

Compartí esta nota en redes sociales:





