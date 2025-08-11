Excarcelaron a uno de los detenidos por el crimen del adolescente Héctor Silva en el barrio Itatí

El crimen ocurrió en la plaza del barrio Itatí tras una discusión entre el menor y su novia con dos sujetos.

El Juzgado de Garantías N° 2 ordenó la liberación de uno de los dos jóvenes que permanecían detenidos por el homicidio de Héctor Javier Silva , el adolescente de 17 años que fue asesinado durante una violenta pelea generada por una discusión en la plazoleta del barrio Itatí, en la madrugada del sábado 19 de julio.

La medida se adoptó tras coincidir la fiscalía y la defensa en que el acusado de 19 años no participó del ataque mortal, sino que intervino en una agresión menor contra la novia de la víctima.

De acuerdo con la imputación inicial formulada por el fiscal Francisco Furnari, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:15 de la madrugada, en la plazoleta ubicada en la intersección de Virgen de Itatí y La Plata. Allí, Silva y su pareja, Luisina Baizán, se encontraban cuando llegaron los dos acusados, junto a dos adolescentes mujeres.

Según consta en la causa, los recién llegados habrían comenzado a orinar en la vía pública, lo que originó un reclamo por parte de la víctima y su novia. La discusión escaló rápidamente y, siempre de acuerdo con la acusación, ambos imputados extrajeron armas blancas con las que atacaron a los integrantes de la pareja.

Silva recibió al menos seis heridas punzocortantes, entre ellas una debajo del pezón izquierdo, de 5,5 centímetros de profundidad, que atravesó pulmón y corazón. Peritos forenses calificaron esta lesión como vital, ya que comprometió órganos esenciales y provocó un shock hipovolémico y cardiogénico que causó su muerte. El cuerpo del adolescente también presentaba equimosis y heridas en brazos, piernas y torso, compatibles con un ataque coordinado y la utilización de más de un arma blanca, reforzando la hipótesis de la participación de dos agresores.

Sin embargo, el abogado defensor oficial Aquilino Giacomelli planteó que su representado, de 19 años, no tuvo participación en las lesiones que provocaron la muerte de Silva, sino que intervino en una pelea paralela con la pareja del adolescente, provocándole lesiones leves. En consecuencia, pidió que se descarte la imputación como coautor de homicidio simple y que se lo procese solo por ese delito menor.

Tras recibir la declaración indagatoria del joven —realizada mediante medios tecnológicos desde la unidad penal por cuestiones logísticas—, el fiscal Furnari coincidió con la hipótesis defensiva, considerando que las pruebas testimoniales y periciales no lo ubicaban como partícipe en el ataque mortal. Por tal motivo, solicitó al juez su liberación, al no pedir prisión preventiva por homicidio.

Liberaron a uno de los detenidos

La resolución fue dictada en horas de la tarde y permitió que el acusado recuperara la libertad mientras continúa el proceso en su contra, aunque con una calificación legal más leve. El otro detenido, un joven de 22 años, continúa imputado como presunto autor de las lesiones mortales que terminaron con la vida de Héctor Silva.

La investigación por el crimen sigue en curso, con la fiscalía recabando testimonios, pericias y otros elementos probatorios para determinar con precisión la dinámica del ataque y las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.