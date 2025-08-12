San Nicolás: Detienen a un hombre de 73 años en zona sur por agresión contra su pareja

Detenido un hombre por violencia de género en San Nicolás contra su pareja. Diario El Norte

En las primeras horas de este martes, personal del Comando Patrullas de San Nicolás, recibió un llamado de alerta e intervino en un caso de violencia de género ocurrido en barrio Savio, en la zona sur de la ciudad.

Rápida detención del agresor tras el hecho de agresión El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Alvear al 1100, donde los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 73 años acusado de agredir físicamente a su pareja, una mujer de 66 años.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para su resguardo y asistencia.

Intervino la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Nicolás, que notificó al agresor por el delito de lesiones leves y dispuso que permanezca privado de su libertad.

