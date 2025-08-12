martes 12 de agosto de 2025
    • San Nicolás incorpora tres ambulancias de alta complejidad para reforzar el servicio de emergencias 107

    El municipio de San Nicolás, a través de Santiago Passaglia, sumó tres ambulancias equipadas con tecnología de terapia intensiva en emergencias críticas.

    12 de agosto de 2025 - 17:00
    La Municipalidad de San Nicolás incorporó ambulancias con tecnología de terapia intensiva.

    La Municipalidad de San Nicolás incorporó ambulancias con tecnología de terapia intensiva.

    LaOpinion

    En la jornada de hoy martes, la Municipalidad de San Nicolás presentó tres ambulancias 0 km de alta complejidad que se incorporan al servicio de emergencia 107 para optimizar la atención en casos críticos.

    La ceremonia se desarrolló en la Iglesia Catedral de la ciudad de San Nicolás y fue presidida por monseñor Hugo Santiago.

    En un video publicado en redes sociales, el intendente Santiago Passaglia afirmó: "En San Nicolás seguimos invirtiendo en lo más importante: nuestros vecinos".

    El equipamiento de las ambulancias adquiridas

    El jefe comunal destacó que se trata de unidades de terapia intensiva móviles equipadas con la última tecnología, incluyendo respiradores, cardio desfibriladores y soporte vital avanzado, capaces de asistir emergencias críticas.

    Además, informó que cada ambulancia tendrá su base en un punto estratégico de la ciudad, lo que permitirá reducir los tiempos de respuesta y mejorar la cobertura sanitaria.

