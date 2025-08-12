San Nicolás incorpora tres ambulancias de alta complejidad para reforzar el servicio de emergencias 107

La Municipalidad de San Nicolás incorporó ambulancias con tecnología de terapia intensiva. LaOpinion

En la jornada de hoy martes, la Municipalidad de San Nicolás presentó tres ambulancias 0 km de alta complejidad que se incorporan al servicio de emergencia 107 para optimizar la atención en casos críticos.

En un video publicado en redes sociales, el intendente Santiago Passaglia afirmó: "En San Nicolás seguimos invirtiendo en lo más importante: nuestros vecinos".

El equipamiento de las ambulancias adquiridas El jefe comunal destacó que se trata de unidades de terapia intensiva móviles equipadas con la última tecnología, incluyendo respiradores, cardio desfibriladores y soporte vital avanzado, capaces de asistir emergencias críticas.

Además, informó que cada ambulancia tendrá su base en un punto estratégico de la ciudad, lo que permitirá reducir los tiempos de respuesta y mejorar la cobertura sanitaria.

