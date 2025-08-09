San Nicolás: dos hombres con pedidos de captura fueron detenidos en distintos operativos policiales

A lo largo de la jornada del viernes en la ciudad San Nicolás, personal policial realizó procedimientos y que finalizaron con la aprehensión de dos hombres en diferentes puntos de la ciudad, los cuales registraban pedidos de captura activa.
El primer caso ocurrió en la tarde del miércoles, en la intersección de Avenida Morteo y Garibaldi, donde fue detenido un hombre de 29 años con un pedido de captura emitido el 14 de julio de 2025, en el marco de una causa por lesiones leves y amenazas agravadas. Por disposición judicial, fue notificado para presentarse a declarar y posteriormente recuperó la libertad.
El segundo detenido con varios pedidos en su contra
El segundo operativo tuvo lugar hoy en Juan B. Justo y Roca. Allí, la policía detuvo a un hombre de 33 años con tres pedidos de captura activos:
En este caso, también se dispuso la notificación de comparendo y su liberación.