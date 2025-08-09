San Nicolás: dos hombres con pedidos de captura fueron detenidos en distintos operativos policiales

Dos sujetos fueron detenidos presentando pedidos de captura activa en San Nicolás. Diario El Norte

A lo largo de la jornada del viernes en la ciudad San Nicolás, personal policial realizó procedimientos y que finalizaron con la aprehensión de dos hombres en diferentes puntos de la ciudad, los cuales registraban pedidos de captura activa.

El primer caso ocurrió en la tarde del miércoles, en la intersección de Avenida Morteo y Garibaldi, donde fue detenido un hombre de 29 años con un pedido de captura emitido el 14 de julio de 2025, en el marco de una causa por lesiones leves y amenazas agravadas. Por disposición judicial, fue notificado para presentarse a declarar y posteriormente recuperó la libertad.

El segundo detenido con varios pedidos en su contra El segundo operativo tuvo lugar hoy en Juan B. Justo y Roca. Allí, la policía detuvo a un hombre de 33 años con tres pedidos de captura activos:

Uno del 18 de marzo de 2025 por hurto (UFI N° 1 de San Nicolás).

Otro del 20 de febrero de 2025 por hurto agravado por escalamiento (Juzgado de Garantías N° 2).

Y un tercero del 3 de julio de 2025 por robo agravado por escalamiento en tentativa (Tribunal Criminal N° 1).

En este caso, también se dispuso la notificación de comparendo y su liberación.

