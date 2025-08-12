Denuncia por publicaciones falsas en Facebook que exhibían datos personales y contenido sexual

El posteo realizado por la mujer en una nueva cuenta de Facebook porque le hackearon su perfil. LA OPINION

Una joven de 22 años denunció en las últimas horas que su nombre y su domicilio fueron utilizados en redes sociales para difundir publicaciones de carácter sexual, presuntamente creadas por su expareja a través de cuentas falsas. El caso motivó la intervención de la Justicia y del área especializada en ciberdelitos de la Policía.

La mujer se presentó en la tarde del lunes ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de Pergamino, donde expuso que desde un perfil falso de la red social Facebook —con su nombre y su fotografía— se realizaron publicaciones en las que se ofrecía contenido sexual y se incluía su dirección particular. Según relató, estas publicaciones no solo vulneran su intimidad sino que también la colocan en una situación de riesgo personal.

La denunciante manifestó que sospecha que el autor de estas publicaciones podría ser su expareja, un hombre de 28 años, con quien mantiene una medida judicial de prohibición de acercamiento vigente. Ante esta situación, solicitó que se investigue la posible vinculación de esta persona con los hechos, que considera una represalia en el marco de su relación previa.

El caso fue derivado al Departamento de Cibercrimen de Pergamino, que ya inició tareas para rastrear el origen de las cuentas falsas y de las publicaciones. Interviene también la Dirección de la Mujer, que acompaña a la víctima en el proceso judicial.

La causa fue caratulada como “Averiguación de ilícito” y quedó a disposición de la fiscalía y del Juzgado de Garantías en turno, que deberán evaluar las medidas de investigación necesarias para determinar la autoría de las publicaciones y la responsabilidad penal del sospechoso.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Facebook

Mujer