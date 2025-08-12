martes 12 de agosto de 2025
    • Pergamino se une a Samsung para una nueva Hackatón Joven

    Una muy buena iniciativa llega a Pergamino para seguir sumando en materia de conocimiento, con charlas y talleres en Parque Belgrano.

    12 de agosto de 2025 - 16:56
    Pergamino Ciudad del Conocimiento y una nueva propuesta.

    En el marco del programa Pergamino Ciudad del Conocimiento, y en alianza con Samsung Global, llega a nuestra ciudad Solve For Tomorrow 2025, una propuesta destinada a estudiantes de escuelas secundarias públicas que busca despertar vocaciones científicas y técnicas, promoviendo la creatividad, la innovación y el compromiso social de los jóvenes.

    El evento se realizará el martes 20 de agosto, de 14 a 17, en el Espacio de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) del Parque Belgrano, y contará con la participación de 70 alumnos de 4°, 5° y 6° año de secundaria.

    La actividad propone un desafío: ¿Cómo la matemática, la ciencia y la tecnología pueden mejorar nuestra comunidad?

    Bajo la guía de docentes capacitados, los equipos, integrados por 2 a 5 estudiantes, trabajarán en temáticas como educación, salud, medio ambiente y sociedad justa, aplicando la metodología Design Thinking para:

    • Detectar necesidades reales

    • Generar ideas innovadoras

    • Diseñar proyectos con impacto social y ambiental

    Los proyectos serán registrados en la plataforma de Samsung para iniciar la etapa de seguimiento. Luego, un jurado seleccionará 50 equipos prefinalistas de todo el país, que recibirán capacitación y mentorías personalizadas para desarrollar un prototipo y validarlo. De ellos, cinco llegarán a la final nacional el 19 de noviembre en Buenos Aires, donde presentarán sus propuestas en un pitch de cinco minutos ante un jurado experto, que elegirá al equipo ganador.

    Inscripciones: https://forms.gle/BvZxKcLVjerxWtGPA

    Más información en Instagram: @perga_conocimiento

