Pergamino se une a Samsung para una nueva Hackatón Joven

En el marco del programa Pergamino Ciudad del Conocimiento, y en alianza con Samsung Global, llega a nuestra ciudad Solve For Tomorrow 2025, una propuesta destinada a estudiantes de escuelas secundarias públicas que busca despertar vocaciones científicas y técnicas, promoviendo la creatividad, la innovación y el compromiso social de los jóvenes.

El evento se realizará el martes 20 de agosto, de 14 a 17, en el Espacio de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) del Parque Belgrano, y contará con la participación de 70 alumnos de 4°, 5° y 6° año de secundaria.

La actividad propone un desafío: ¿Cómo la matemática, la ciencia y la tecnología pueden mejorar nuestra comunidad?

Bajo la guía de docentes capacitados, los equipos, integrados por 2 a 5 estudiantes, trabajarán en temáticas como educación, salud, medio ambiente y sociedad justa, aplicando la metodología Design Thinking para:

• Detectar necesidades reales • Generar ideas innovadoras • Diseñar proyectos con impacto social y ambiental Los proyectos serán registrados en la plataforma de Samsung para iniciar la etapa de seguimiento. Luego, un jurado seleccionará 50 equipos prefinalistas de todo el país, que recibirán capacitación y mentorías personalizadas para desarrollar un prototipo y validarlo. De ellos, cinco llegarán a la final nacional el 19 de noviembre en Buenos Aires, donde presentarán sus propuestas en un pitch de cinco minutos ante un jurado experto, que elegirá al equipo ganador. Inscripciones: https://forms.gle/BvZxKcLVjerxWtGPA Más información en Instagram: @perga_conocimiento

