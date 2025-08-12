Caribe, Brasil y más: Cubata Viajes te cuenta cómo planificar las vacaciones de verano que siempre soñaste

Cubata Viajes te brinda asesoramiento personalizado para viajar el destino que prefieras.

El verano está a la vuelta de la esquina y muchos pergaminenses ya comenzaron a pensar en sus próximas escapadas. La demanda por destinos de aguas cristalinas, playas paradisíacas y opciones de descanso total crece año tras año, y este 2025 no es la excepción.

Desde la agencia local Cubata Viajes , de amplia trayectoria, comparten cuáles son las tendencias, qué promociones aprovechar y cómo planificar unas vacaciones sin preocupaciones.

- El verano se acerca y muchos pergaminenses ya están pensando en sus vacaciones. ¿Cuáles son los destinos que más están eligiendo este año?

- Ya se siente el calor de los preparativos y este verano vemos una clara tendencia: los favoritos son el Caribe –especialmente Bayahibe y Aruba–, además de Brasil , que nunca pasa de moda. La gente busca mar turquesa, relax total y destinos con opciones de todo incluido.

- ¿Qué tiene de especial Bayahibe para ser tan elegido?

- Bayahibe es un paraíso en República Dominicana: playas tranquilas, aguas cristalinas, arrecifes para snorkel y excursiones únicas como Isla Saona. Es ideal para quienes quieren descansar, disfrutar de la naturaleza y no preocuparse por nada gracias a los resorts all inclusive.

- ¿Y Aruba? ¿Por qué está creciendo tanto en popularidad?

- Aruba es un destino de postal: tiene uno de los climas más estables del Caribe, con sol casi todo el año. Sus playas como Eagle Beach son consideradas de las mejores del mundo. Además, ofrece actividades como deportes acuáticos, compras y una vida nocturna animada.

- Brasil es un clásico para el verano argentino. ¿Qué zonas recomiendan?

- Brasil es pasión. Florianópolis sigue siendo la estrella para familias y grupos de amigos. Porto de Galinhas y Búzios también están en auge, con playas paradisíacas y opciones para todos los bolsillos. Brasil suma cultura, alegría, gastronomía y playas soñadas.

- ¿Hay promociones especiales o ventajas para quienes reserven?

- Sí, tenemos una extensa variedad de promociones con cuotas, descuentos por pago anticipado y asesoramiento personalizado. Nuestro diferencial es que acompañamos al viajero en todo momento: desde la elección del destino hasta el regreso. Sabemos que no es lo mismo elegir un paquete solo que hacerlo con una agencia con experiencia y respaldo.

- Para quienes quieren planificar sus vacaciones, ¿cómo pueden contactarlos?

- Pueden acercarse a nuestra oficina en Pergamino o escribirnos por WhatsApp e Instagram. Y para enterarse primero de las promos, pueden sumarse a nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde compartimos las mejores oportunidades y novedades.

