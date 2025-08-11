lunes 11 de agosto de 2025
    • La conductora de un auto chocó contra un poste de tendido eléctrico al perder el control del vehículo

    En la tarde de este lunes en Perú entre Florida y 11 de Septiembre el automóvil salió despistado hasta impactar contra una columna de madera de la vereda.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    11 de agosto de 2025 - 21:12
    LA OPINION
    En la tarde de este lunes, una mujer que conducía un automóvil perdió el control del vehículo y chocó contra una columna del tendido eléctrico urbano, en un siniestro vial que provocó la interrupción momentánea del tránsito y generó un despliegue de brigadas comunales, personal policial y de asistencia médica.

    El incidente vial ocurrió minutos antes de las 18:20 en calle Perú, entre Florida y 11 de Septiembre, cuando un Nissan March que circulaba de sur a norte despistó y colisionó contra un poste de madera. A raíz del fuerte impacto, la conductora fue asistida en el lugar por profesionales del SAME, que constataron su estado y evaluaron posibles lesiones, aunque no requirió un traslado de urgencia.

    Un Nissan March que circulaba de sur a norte despistó y colisionó contra un poste de madera.

    Personal de la Agencia Municipal de Seguridad procedió a interrumpir el tránsito en el sector durante varios minutos, para permitir el trabajo de los equipos de rescate y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas. Un móvil policial del Comando de Patrulla también se hizo presente en el lugar para colaborar con las tareas y tomar intervención en las actuaciones de rigor.

    Intervención preventiva en el automóvil siniestrado

    Los brigadistas realizaron el corte preventivo de energía del vehículo y se verificó que no hubiera derrames de combustible ni otros riesgos asociados. El choque dejó daños visibles en la parte frontal del automóvil y en la estructura de la columna, que será evaluada por personal técnico para determinar si es necesaria su sustitución.

    Las causas del siniestro aún no fueron establecidas y forman parte de la investigación que llevan adelante las autoridades, que buscan determinar si el accidente estuvo vinculado a una falla mecánica, una maniobra brusca o algún factor externo que haya interferido en la conducción.

