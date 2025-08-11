La conductora de un auto chocó contra un poste de tendido eléctrico al perder el control del vehículo

El automóvil chocó contra el poste al salir despistado hacia la vereda. LA OPINION El automóvil chocó contra el poste al salir despistado hacia la vereda. LA OPINION

En la tarde de este lunes, una mujer que conducía un automóvil perdió el control del vehículo y chocó contra una columna del tendido eléctrico urbano, en un siniestro vial que provocó la interrupción momentánea del tránsito y generó un despliegue de brigadas comunales, personal policial y de asistencia médica.

El incidente vial ocurrió minutos antes de las 18:20 en calle Perú, entre Florida y 11 de Septiembre, cuando un Nissan March que circulaba de sur a norte despistó y colisionó contra un poste de madera. A raíz del fuerte impacto, la conductora fue asistida en el lugar por profesionales del SAME, que constataron su estado y evaluaron posibles lesiones, aunque no requirió un traslado de urgencia.

choque Nissan March contra un poste de tendido eléctrico 002 Un Nissan March que circulaba de sur a norte despistó y colisionó contra un poste de madera. LA OPINION Personal de la Agencia Municipal de Seguridad procedió a interrumpir el tránsito en el sector durante varios minutos, para permitir el trabajo de los equipos de rescate y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas. Un móvil policial del Comando de Patrulla también se hizo presente en el lugar para colaborar con las tareas y tomar intervención en las actuaciones de rigor.

Intervención preventiva en el automóvil siniestrado choque Nissan March contra un poste de tendido eléctrico 001 Un automóvil Nissan March que circulaba de sur a norte despistó y colisionó contra un poste de madera. LA OPINION Los brigadistas realizaron el corte preventivo de energía del vehículo y se verificó que no hubiera derrames de combustible ni otros riesgos asociados. El choque dejó daños visibles en la parte frontal del automóvil y en la estructura de la columna, que será evaluada por personal técnico para determinar si es necesaria su sustitución.

Las causas del siniestro aún no fueron establecidas y forman parte de la investigación que llevan adelante las autoridades, que buscan determinar si el accidente estuvo vinculado a una falla mecánica, una maniobra brusca o algún factor externo que haya interferido en la conducción.

Compartí esta nota en redes sociales:





