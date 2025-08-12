martes 12 de agosto de 2025
    • Un auto terminó adentro de un local tras chocar fuera de control a un vehículo estacionado

    Un Chevrolet Cobalt circulaba descontrolado y tras chocar a una camioneta estacionada derribó la vidriera de un comercio en Mitre y 25 de Mayo.

    12 de agosto de 2025 - 18:07
    Los dos ocupantes del Chevrolet Cobalt fueron asistidos, rescatados del interior del habitáculo y trasladados en una ambulancia al Hospital San José.

    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION

    Un auto fuera de control terminó dentro de un local tras chocar contra un vehículo estacionado en inmediaciones de 25 de Mayo y Mitre este martes alrededor de las 17:00. El conductor del automóvil que provocó el siniestro perdió el control por causas que son materia de investigación.

    En la tarde de este martes, un fuerte siniestro vial alteró la tranquilidad del microcentro pergaminense en pleno horario de mayor circulación. El episodio ocurrió cuando un Chevrolet Cobalt, en el que se desplazaba una pareja de adultos, colisionó contra una Renault Oroch que estaba estacionada en la vía pública.

    Por el violento impacto, ambos vehículos terminaron sobre la vereda y el chevrolet irrumpió en el interior de un local comercial, provocando la destrucción de la puerta de acceso y la vidriera. El estruendo y la magnitud de los daños llamaron de inmediato la atención de peatones y automovilistas, generando un importante movimiento en la zona.

    La pareja que viajaba en el Cobalt quedó atrapada dentro del habitáculo y tuvo que ser extricada por efectivos de la Unidad N° 12 de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente para liberarlos. Luego, fueron asistidos por personal médico del SAME y de la empresa privada Medicar, y trasladados a un centro de salud para su evaluación.

    siniestro vial un auto termino en la vidriera de el vestidor de mitre y 25 de mayo pergamino 001
    El auto chocó contra la pick up Oroch blanca y luego terminó su recorrido descontrolado dentro del local.

    El auto chocó contra la pick up Oroch blanca y luego terminó su recorrido descontrolado dentro del local.

    En el lugar también se hicieron presentes agentes de la Policía, que dispusieron la interrupción total del tránsito para permitir las tareas de rescate, asistencia y remoción de los vehículos. Debido a la ubicación céntrica y al horario en que ocurrió, una gran cantidad de personas se congregó en el sector para observar el operativo.

    siniestro vial un auto termino en la vidriera de el vestidor de mitre y 25 de mayo pergamino 002
    A los integrantes del automóvil lo asistieron los rescatistas.

    A los integrantes del automóvil lo asistieron los rescatistas.

    Hasta el momento, se investigan las causas que provocaron la pérdida de control del automóvil, mientras que el comercio afectado comenzaba a evaluar los daños materiales ocasionados por el siniestro.

    siniestro vial un auto termino en la vidriera de el vestidor de mitre y 25 de mayo pergamino 004
    Al horario del siniestro había mucho movimiento de transeúntes y personas en los locales.

    Al horario del siniestro había mucho movimiento de transeúntes y personas en los locales.

