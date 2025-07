Estrenan en Cinema Pergamino la nueva película de Superman, escrita y dirigida por James Gunn

“Mi mayor fortaleza es ser humano”, dice Superman en esta nueva aventura, y allí, en esa frase, desnuda y sintetiza mucho de lo que director y nuevo mandamás de DC Studios quiere expresar en su película. Un Superman sensible, y no oscuro.

Superman, primera entrega del Universo DC

Embed - Superman | Tráiler Oficial

La película es la primera entrega del Universo DC, una nueva línea temporal de superhéroes de DC liderada por los directores ejecutivos de DC, Gunn y Peter Safran. Las próximas películas programadas para estrenarse se centran en los personajes de Supergirl y Clayface, mientras que The Brave And The Bold, centrada en una nueva versión de Batman (diferente a la interpretación de Robert Pattinson), está en desarrollo.