Detuvieron en el centro de San Nicolás a un hombre por privar de la libertad a su pareja y a su hijo

Aprehendido un joven por encerrar a su pareja y su hijo en una vivienda de San Nicolás

En un operativo de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) permitió detener a un hombre de 29 años, por privación ilegítima de la libertad en pleno centro de San Nicolás, donde en una vivienda de Nación al 500, mantuvo encerrados en una habitación a su pareja, una mujer de 39 años, y al hijo menor de ambos, de 8.

Pedido de auxilio de la víctima y detención del responsable Cuando los efectivos llegaron al lugar, escucharon los pedidos de auxilio de la víctima desde el interior de la casa. Con autorización del propietario de la vivienda, un hombre de 63 años, la policía ingresó al domicilio. En ese momento, el acusado intentó escapar por el fondo, pero fue rápidamente reducido y detenido.

Una ambulancia asistió tanto a la mujer como al niño, quienes resultaron ilesos pero visiblemente afectados por la situación.

La Fiscalía N° 12 del Departamento Judicial San Nicolás tomó intervención en el caso, notificó al imputado y ordenó que permanezca bajo arresto en sede policial.

