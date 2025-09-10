El Turismo Carretera vuelve a San Nicolás: habilitada venta de entradas y precios para octubre

miércoles 10 de septiembre de 2025
    10 de septiembre de 2025 - 19:15
    Diario El Norte

    El Turismo Carretera volverá a vibrar en el Autódromo San Nicolás los días 4 y 5 de octubre, cuando se dispute la 12° fecha del campeonato. El circuito Juan María Traverso recibirá nuevamente a la categoría más popular del automovilismo argentino.

    Las entradas anticipadas ya están disponibles de manera online para adquirirlo en el link del autódromo. Hasta el miércoles 1 de octubre inclusive, las Generales tendrán un valor de $45.000, mientras que el acceso a Boxes costará $100.000.

    De previa al Turismo Carretera, este fin de semana llegará la F1 Argentina al Autodromo

    Además, este fin de semana San Nicolás será sede de la Fórmula Uno Argentina, que disputará su séptima fecha. El cronograma comenzará el sábado 13 con entrenamientos y clasificaciones, y culminará el domingo 14 con dos finales. En este caso, los tickets se podrán adquirir directamente en la puerta del Autódromo el mismo día del evento.

    Con estas competencias, San Nicolás se consolida como una de las plazas más importantes del calendario automovilístico nacional.

