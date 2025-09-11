jueves 11 de septiembre de 2025
    • El Hospital San Felipe de San Nicolás organizará una nueva colecta externa de sangre

    El Hospital San Felipe en San Nicolás realizará este viernes 12 una colecta externa de sangre en la Sociedad Francesa. Requisitos y cómo participar.

    11 de septiembre de 2025 - 17:10
    Este viernes se podrá donar sangre en el Hospital San Felipe en San Nicolás

    Este viernes se podrá donar sangre en el Hospital San Felipe en San Nicolás

    Diario El Norte

    El Servicio de Hemoterapia del Hospital San Felipe de San Nicolás llevará adelante este viernes 12 de septiembre, de 08:00 a 11:00, una nueva colecta externa de sangre en la Sociedad Francesa (Pellegrini 180). La campaña busca concientizar sobre la importancia de donar sangre de manera voluntaria y periódica.

    El objetivo de mejorar la calidad de vida de pacientes que dependen de transfusiones y garantizar un suministro seguro en las instituciones sanitarias.

    Requisitos para la donación de sangre

    Los requisitos para donar incluyen tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buen estado de salud. Se recomienda haber descansado al menos seis horas, desayunar normalmente, hidratarse y no haber padecido fiebre ni enfermedades en la última semana. En caso de cirugías, piercings, tatuajes, implantes o endoscopías, se debe esperar 12 meses para poder donar.

    Es obligatorio presentar DNI y solicitar turno previo al WhatsApp 336 4031098. Además, fuera de las colectas externas, los interesados pueden acercarse al Servicio de Hemoterapia del Hospital San Felipe, de lunes a viernes de 8:00 a 9:30, sin necesidad de turno.

