    • Piden cadena de oraciones por Romina Aranda, la mujer internada en terapia intensiva por un choque en moto

    La mujer permanece en estado crítico en el Hospital San José luego de sufrir severos traumatismos al ser embestida en moto junto a su hija adolescente.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    12 de septiembre de 2025 - 23:11
    Están pidiendo que la comunidad se una en cadena de oración para que la fuerza espiritual la haga sobreponerse al estado crítico en el que se encuentra.

    Están pidiendo que la comunidad se una en cadena de oración para que la fuerza espiritual la haga sobreponerse al estado crítico en el que se encuentra.

    LA OPINION

    Un pedido desesperado de cadenas de oraciones comenzó a circular en las últimas horas en Pergamino por la salud de Romina Aranda, la mujer de 38 años que permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San José en estado crítico. El jueves al mediodía protagonizó, junto a su hija adolescente, un grave siniestro vial en la esquina de Urquiza y Emilio R. Coni, en pleno barrio Centenario.

    El choque ocurrió alrededor de las 12:40, cuando madre e hija se desplazaban en una motocicleta de baja cilindrada desde el oeste hacia el este. Al llegar a la intersección, fueron embestidas violentamente por un automóvil que circulaba por calle Urquiza en dirección sur-norte. El impacto provocó que ambas salieran despedidas y quedaran tendidas sobre el asfalto, generando una inmediata conmoción en la zona.

    Vecinos alertaron al servicio de emergencias, y en cuestión de minutos arribaron dos ambulancias del SAME, agentes de Patrulla Urbana y móviles policiales del Comando de Pergamino. El operativo se desplegó con celeridad, ya que la situación revestía la máxima gravedad.

    Traslado con código rojo

    El triage de urgencia estableció el protocolo de “código rojo” para Romina Aranda, quien presentaba severos traumatismos. La mujer fue asistida en el lugar y trasladada de inmediato al Hospital San José, donde ingresó directamente a la Unidad de Terapia Intensiva.

    De acuerdo al primer parte médico, la paciente sufrió múltiples lesiones, entre ellas fractura de mandíbula, fractura cervical y traumatismos de consideración en distintas partes del cuerpo. Su estado continúa siendo reservado y con riesgo de vida, por lo que permanece bajo estrictos cuidados médicos.

    En paralelo, su hija de 17 años, que viajaba como acompañante, fue derivada también al Hospital San José. La adolescente padeció la fractura de un tobillo y excoriaciones varias, aunque se encuentra fuera de peligro y bajo observación.

    Siniestro vial

    La esquina de Urquiza y Emilio R. Coni permaneció cerrada al tránsito durante más de una hora mientras los peritos planimétricos de Policía Científica realizaban las tareas de rigor para establecer con precisión cómo se produjo el choque. Los investigadores incautaron tanto la motocicleta –una Mondial Dax 70 cc– como el vehículo involucrado, un Volkswagen Gol Trend blanco, que quedaron secuestrados a disposición de la fiscalía.

    Según pudo reconstruirse, las mujeres viven en cercanías del lugar y habrían salido minutos antes de su domicilio para realizar una diligencia. La investigación judicial está a cargo de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino, bajo la carátula de “Lesiones graves culposas”.

    El conductor del automóvil, un joven de 22 años oriundo de Junín, fue identificado por la Policía en el lugar, aunque no se dispuso su aprehensión. Sí quedó notificado en el marco de la causa, a la espera de que se definan eventuales responsabilidades penales.

    Impacto social

    La noticia del siniestro vial generó hondo pesar en el barrio Centenario, donde la víctima y su familia son ampliamente conocidos. En las últimas horas, allegados y vecinos comenzaron a difundir en redes sociales cadenas de oración para pedir por la recuperación de Romina, quien lucha por su vida en el hospital.

    El episodio vuelve a poner en relieve la vulnerabilidad de quienes circulan en motocicleta, un medio de transporte que en Pergamino y particularmente en los barrios periféricos resulta de uso cotidiano por razones de economía y accesibilidad.

    Según estadísticas oficiales, más de la mitad de los lesionados graves en siniestros viales de la ciudad corresponden a motociclistas, una proporción que se repite a nivel provincial y nacional. Las autoridades locales han reforzado en distintas oportunidades los controles de tránsito, aunque hechos como el de este jueves evidencian la persistencia de una problemática estructural en materia de seguridad vial.

    Investigación en curso

    Fuentes judiciales confirmaron que se aguardan pericias mecánicas, planimétricas y toxicológicas para establecer la mecánica del siniestro. Entre los puntos a dilucidar se encuentran la velocidad a la que circulaba cada vehículo y la prioridad de paso en la intersección.

    Por lo pronto, la causa fue radicada en la Fiscalía Nº 1 de Pergamino, que evaluará si corresponde elevar el expediente a juicio o si se disponen nuevas medidas de instrucción.

    Mientras tanto, la comunidad sigue con atención cada parte médico que difunden desde el Hospital San José. El estado de salud de Romina Aranda es considerado crítico y con pronóstico reservado, lo que ha generado un fuerte acompañamiento vecinal y familiar en torno a la plegaria por su recuperación.

