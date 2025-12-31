Estafa millonaria con ganado involucra a contador de San Pedro y sacude a Merlo

Estafa millonaria con ganado involucra a un contador de San Pedro que denunció amenazas fmavenida.com.ar

Un escándalo financiero sacude al frigorífico cooperativo de Mariano Acosta, Merlo, tras la emisión de 358 cheques rechazados por falta de fondos, que alcanzan casi 4.000 millones de pesos. Entre los involucrados aparece José Alejandro Benseny, contador de San Pedro y asesor contable de la Cooperativa de Trabajo “Familias Argentinas”, quien denunció amenazas vinculadas al caso.

Cooperativa “Familias Argentinas” en la mira Inaugurado en mayo de 2024 con apoyo provincial y municipal, el frigorífico fue promovido como motor de empleo y producción local. Sin embargo, los meses posteriores revelaron anomalías en la compra de hacienda y pagos pendientes a productores, generando sospechas sobre la gestión financiera de la cooperativa.

Contador sampedrino bajo la lupa José Alejandro Benseny, además de actuar como comprador de hacienda, firmó los cheques que comenzaron a rebotar entre septiembre y diciembre. El propio Benseny denunció amenazas vinculadas a la deuda y a referencias sobre su familia, abriendo interrogantes sobre posibles presiones externas en la operación del frigorífico.

Ganaderos perjudicados y la reacción de la Justicia Productores de Santiago del Estero, Catamarca y del ex Mercado de Liniers resultaron damnificados por los pagos rechazados. La Justicia inició actuaciones para determinar responsabilidades penales y evaluar el alcance de la estafa, mientras los afectados buscan respuestas ante la magnitud económica del fraude.

Compartí esta nota en redes sociales:





