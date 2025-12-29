Escuelas Abiertas en Verano: En San Nicolás más de 600 estudiantes ya se preinscribieron

San Nicolás se prepara para una nueva temporada del programa Escuelas Abiertas en Verano, una política pública provincial que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el año 2000 y que tiene como objetivo garantizar el acceso a la educación, la recreación y la alimentación durante el receso escolar.

San Nicolás se prepara para una nueva edición del programa Escuelas Abiertas en Verano , una política pública provincial que se implementa de forma ininterrumpida desde el año 2000 y que busca garantizar educación , recreación y alimentación durante el receso escolar. En esta oportunidad, ya se registraron más de 600 estudiantes preinscriptos.

Desde la Jefatura de Inspección Distrital informaron que las actividades con los alumnos comenzarán el lunes 5 de enero, en el horario de 8 a 12, mientras que las tareas administrativas se iniciarán el 2 de enero. El programa se extenderá hasta el 30 de enero inclusive.

La propuesta está destinada a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que concurren a establecimientos de gestión pública desde los 3 años de edad. Incluye a estudiantes de Educación Especial, tanto en sedes propias como en propuestas de inclusión en los niveles Inicial, Primario y Secundario, y también a personas privadas de su libertad ambulatoria que cursan estudios en unidades penitenciarias y centros de detención bonaerenses.

En esta edición, el programa funcionará con 17 sedes administrativas, que estarán ubicadas en las escuelas 45, 43, 46, 20, 31, 42, 34, 12, 17, 48, 44, 47, 18, 08, 13, 14 y 29.

Espejos de agua habilitados para la temporada

Para la temporada 2026, se confirmaron cuatro predios con espejos de agua habilitados: ASIMRA, La Emilia, Camping Rojo y CEDYC. Según se informó, durante la primera jornada no habrá actividades acuáticas, que se desarrollarán posteriormente en fechas específicas a definir.

“Tenemos cuatro espejos de agua confirmados: ASIMRA, La Emilia, Camping Rojo y CEDYC”, indicó la inspectora Jefa Distrital, Virginia Vivas, al brindar detalles sobre la organización del programa en el distrito.

Inscripción, docentes y servicio alimentario

Las preinscripciones se realizan en las escuelas a las que asisten los estudiantes durante el ciclo lectivo. Una vez iniciado el programa, las familias también podrán acercarse directamente a las sedes administrativas o a los predios con espejo de agua, siempre con la presencia de un adulto responsable para completar la documentación correspondiente.

En paralelo, continúan los actos públicos digitales para la designación de docentes que estarán a cargo de los proyectos educativos y del acompañamiento diario de los alumnos. Estos procesos permanecerán abiertos hasta el martes 30 de diciembre.

Escuelas Abiertas en Verano garantiza además la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE) durante todo el receso estival, promoviendo una propuesta educativa integral que incluye actividades artísticas, deportivas y recreativas, con el objetivo de fortalecer vínculos, acompañar trayectorias escolares y consolidar hábitos saludables.

Cabe recordar que en la edición 2025 el programa alcanzó en San Nicolás a más de 1.500 estudiantes, distribuidos en 17 sedes educativas y seis predios con espejos de agua, consolidándose como una de las iniciativas socioeducativas más relevantes del verano.