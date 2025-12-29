lunes 29 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Escuelas Abiertas en Verano: En San Nicolás más de 600 estudiantes ya se preinscribieron

    Del 2 al 30 de enero se desarrollará en San Nicolás, con actividades educativas, recreativas y alimentarias para niñas, niños y jóvenes del sistema público.

    29 de diciembre de 2025 - 14:30
    San Nicolás se prepara para una nueva temporada del programa&nbsp;Escuelas Abiertas en Verano, una política pública provincial que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el año 2000 y que tiene como objetivo&nbsp;garantizar el acceso a la educación, la recreación y la alimentación durante el receso escolar.

    San Nicolás se prepara para una nueva temporada del programa Escuelas Abiertas en Verano, una política pública provincial que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el año 2000 y que tiene como objetivo garantizar el acceso a la educación, la recreación y la alimentación durante el receso escolar.

    Google

    San Nicolás se prepara para una nueva edición del programa Escuelas Abiertas en Verano, una política pública provincial que se implementa de forma ininterrumpida desde el año 2000 y que busca garantizar educación, recreación y alimentación durante el receso escolar. En esta oportunidad, ya se registraron más de 600 estudiantes preinscriptos.

    Lee además
    La comunidad católica de Pergamino vive horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del presbítero Jorge Lamas.

    Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable
    El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el descuento educativo en el transporte público estuvo vigente hasta el viernes 19 de diciembre inclusive, quedando suspendido a partir del sábado 20 debido al receso de la actividad educativa presencial.

    Finalizó el descuento educativo y estudiantes de San Nicolás pagan tarifa plana durante el receso

    Inicio del programa y sedes confirmadas

    Desde la Jefatura de Inspección Distrital informaron que las actividades con los alumnos comenzarán el lunes 5 de enero, en el horario de 8 a 12, mientras que las tareas administrativas se iniciarán el 2 de enero. El programa se extenderá hasta el 30 de enero inclusive.

    La propuesta está destinada a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que concurren a establecimientos de gestión pública desde los 3 años de edad. Incluye a estudiantes de Educación Especial, tanto en sedes propias como en propuestas de inclusión en los niveles Inicial, Primario y Secundario, y también a personas privadas de su libertad ambulatoria que cursan estudios en unidades penitenciarias y centros de detención bonaerenses.

    En esta edición, el programa funcionará con 17 sedes administrativas, que estarán ubicadas en las escuelas 45, 43, 46, 20, 31, 42, 34, 12, 17, 48, 44, 47, 18, 08, 13, 14 y 29.

    Espejos de agua habilitados para la temporada

    Para la temporada 2026, se confirmaron cuatro predios con espejos de agua habilitados: ASIMRA, La Emilia, Camping Rojo y CEDYC. Según se informó, durante la primera jornada no habrá actividades acuáticas, que se desarrollarán posteriormente en fechas específicas a definir.

    “Tenemos cuatro espejos de agua confirmados: ASIMRA, La Emilia, Camping Rojo y CEDYC”, indicó la inspectora Jefa Distrital, Virginia Vivas, al brindar detalles sobre la organización del programa en el distrito.

    Inscripción, docentes y servicio alimentario

    Las preinscripciones se realizan en las escuelas a las que asisten los estudiantes durante el ciclo lectivo. Una vez iniciado el programa, las familias también podrán acercarse directamente a las sedes administrativas o a los predios con espejo de agua, siempre con la presencia de un adulto responsable para completar la documentación correspondiente.

    En paralelo, continúan los actos públicos digitales para la designación de docentes que estarán a cargo de los proyectos educativos y del acompañamiento diario de los alumnos. Estos procesos permanecerán abiertos hasta el martes 30 de diciembre.

    Escuelas Abiertas en Verano garantiza además la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE) durante todo el receso estival, promoviendo una propuesta educativa integral que incluye actividades artísticas, deportivas y recreativas, con el objetivo de fortalecer vínculos, acompañar trayectorias escolares y consolidar hábitos saludables.

    Cabe recordar que en la edición 2025 el programa alcanzó en San Nicolás a más de 1.500 estudiantes, distribuidos en 17 sedes educativas y seis predios con espejos de agua, consolidándose como una de las iniciativas socioeducativas más relevantes del verano.

    Temas
    Seguí leyendo

    Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable

    Finalizó el descuento educativo y estudiantes de San Nicolás pagan tarifa plana durante el receso

    Éxito solidario en San Nicolás: se agotaron 1.500 latas del pan dulce nicoleño y se reunieron $15 millones

    Crece la presión sobre el mercado laboral en San Nicolás-Villa Constitución y alcanza el 30,6%

    Club Regatas de San Nicolás y La Emilia definen el campeón en General Rojo

    San Nicolás: En 2025 ingresaron más de 5900 denuncias por violencia de género en el Departamento Judicial

    Alerta amarilla por lluvias y tormentas en San Nicolás para la madrugada y mañana del sábado

    San Nicolás: Desgarrador reclamo de justicia por Thiago Cruz, el adolescente asesinado en barrio Las Viñas

    San Nicolás: Finalizó la restauración de la grúa Ganz, patrimonio industrial del Puerto

    Recibió el alta médica Paola Espíndola, la joven de San Nicolás atacada en Italia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el descuento educativo en el transporte público estuvo vigente hasta el viernes 19 de diciembre inclusive, quedando suspendido a partir del sábado 20 debido al receso de la actividad educativa presencial.

    Finalizó el descuento educativo y estudiantes de San Nicolás pagan tarifa plana durante el receso

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Sin filtro, Wanda Nara hablaba de su separación y disparaba contra L-Gante: “En la cama con cuatro...”.
    Entretenimiento

    Todas las separaciones de las parejas que sacudieron el año que termina
    Hantavirus: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y las medidas para prevenir la enfermedad

    Hantavirus: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y las medidas para prevenir la enfermedad

    La comunidad católica de Pergamino vive horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del presbítero Jorge Lamas.

    Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable

    La baja penetración del seguro, la evolución regulatoria, la digitalización y la capacidad de adaptación a nuevos riesgos aparecen como factores clave que definirán el desempeño del sector en los próximos años.

    El seguro en América Latina enfrenta un 2026 desafiante

    Pergamino: Reconocimiento a municipales por años de servicio y comienzo de la jubilación

    Pergamino: Reconocimiento a municipales por años de servicio y comienzo de la jubilación