miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Escándalo en el Concejo Deliberante de San Pedro: Ferrari denunció penalmente a Rivas por una agresión física

    En San Pedro el asesor Andrés Ferrari presentó una denuncia contra el concejal Martín Rivas tras un altercado en el Concejo Deliberante.

    17 de diciembre de 2025 - 09:25
    Andrés Ferrari, uno de los asesores de Ariel Rey en el Concejo Deliberante, denunció penalmente al edil Martín Rivas por el altercado ocurrido en el Concejo Deliberante este martes.

    Andrés Ferrari, uno de los asesores de Ariel Rey en el Concejo Deliberante, denunció penalmente al edil Martín Rivas por el altercado ocurrido en el Concejo Deliberante este martes.

    La Opinion Semanario

    Un nuevo episodio de tensión sacudió al Concejo Deliberante este martes, cuando Andrés Ferrari, asesor del edil Ariel Rey, denunció penalmente al concejal Martín Rivas por una presunta agresión física ocurrida tras una sesión extraordinaria. El hecho derivó en actuaciones judiciales, declaraciones públicas y la intervención de la presidencia del cuerpo.

    Lee además
    El Laboratorio del Hospital Privado SADIV de San Pedro alcanzó recibió su primera Acreditación en Calidad, un respaldo formal que reconoce la excelencia de sus procesos diagnósticos.

    San Pedro: El laboratorio del Hospital Privado SADIV logró su primera acreditación en calidad
    La Unión de Educadores de Buenos Aires (UEB) Seccional San Pedro renovó su Comisión Directiva (CD) con la asunción formal de las nuevas autoridades electas para el próximo período, según se informó desde la entidad gremial.

    San Pedro: Fernanda Sendón asumió un nuevo mandato al frente de FEB

    Denuncia penal tras el altercado en el Concejo Deliberante

    Ferrari confirmó que realizó una denuncia penal contra Rivas luego del incidente registrado en los pasillos del Concejo. Según relató, el concejal lo habría agredido físicamente con un golpe, motivo por el cual concurrió a la Guardia del Hospital para someterse a la revisión médica correspondiente y obtener el denominado informe precario.

    Versiones contrapuestas y testigos del episodio

    Por su parte, Rivas envió una nota a la presidencia del Concejo en la que afirmó haber sido agredido verbalmente y empujado por Ferrari y Enzo Gravino, a quienes calificó como “unos maleducados”. Sin embargo, Gravino aseguró que al momento del hecho ya no se encontraba en el edificio. En la denuncia de Ferrari figuran como testigos Ariel Rey y dos mujeres, entre ellas Liliana Augusto.

    Intervención de la presidencia del cuerpo legislativo

    Ante la situación, el presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, intervino al advertir el altercado y convocó a Rivas y a Rey a su despacho. Allí les remarcó la necesidad de sostener una convivencia pacífica dentro del ámbito legislativo, en un contexto de creciente tensión política dentro del cuerpo.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: El laboratorio del Hospital Privado SADIV logró su primera acreditación en calidad

    San Pedro: Fernanda Sendón asumió un nuevo mandato al frente de FEB

    San Pedro: Definen el listado de Mayores Contribuyentes que votará el aumento de tasas en 2026

    San Pedro puso en marcha su Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Deportivo

    San Pedro: Hallazgo histórico, descubren un fósil de perezoso gigante de la era Ensenadense en Bajo del Tala

    San Pedro: Hospital Privado Sadiv realizó una jornada de actualización médica sobre Amiloidosis hATTR

    San Pedro: Esperanza para el ex Vea, entregan el local el 22 de diciembre y buscan reabrir un supermercado

    San Pedro: Juegos Bonaerenses, la Provincia cubrió 124 de los 239 millones que costó la delegación

    San Pedro: Familias TEA reclaman al HCD por el incumplimiento de la ordenanza que prohíbe la pirotecnia

    San Pedro afuera del mapa nacional de promociones navideñas de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El presidente de Ternium Argentina, Martín Berardi, cuestionó la presión fiscal municipal en Ramallo y advirtió sobre el impacto de las tasas locales en la industria y el empleo.

    Ternium alerta por las tasas municipales en Ramallo: "Terminamos el año muy complicados"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Luego de un arduo trabajo de restauración del Museo Municipal, este viernes 19 de diciembre se llevará a cabo la reapertura de un lugar histórico de Ramallo: el Museo Hércules Rabagliati.

    Ramallo reabre el Museo Hércules Rabagliati y cierra el año de talleres municipales
    La sobre exposición solar provoca un daño acumulativo en la salud de la piel.
    Salud y bienestar

    Verano, exposición al sol e índice UV: cómo afecta a la salud y por qué hay días de alto riesgo

    La tendencia de cambiar o directamente no pagarlo se ha incrementado en los últimos meses. Esto genera un peligro muy grande para el que conduce sin seguro”, sostienen las aseguradoras.

    Crece la mudanza de pólizas de seguros contra todo riesgo a sólo responsabilidad civil

    Este avance abre la puerta a nuevas soluciones ecológicas y al diseño de espacios más confortables y eficientes.

    El material que aísla el calor y podría transformar la arquitectura sostenible

    Desde el inicio de la campaña, en septiembre pasado, personas de entre 15 y 59 años continúan acercándose al vacunatorio del Hospital San Felipe para aplicarse la vacuna contra el dengue, tras el turno otorgado por el Ministerio de Salud.

    En San Nicolás ya se aplicaron más de 1.600 dosis de la vacuna contra el dengue