Escándalo en el Concejo Deliberante de San Pedro: Ferrari denunció penalmente a Rivas por una agresión física

Andrés Ferrari, uno de los asesores de Ariel Rey en el Concejo Deliberante, denunció penalmente al edil Martín Rivas por el altercado ocurrido en el Concejo Deliberante este martes.

Un nuevo episodio de tensión sacudió al Concejo Deliberante este martes, cuando Andrés Ferrari, asesor del edil Ariel Rey, denunció penalmente al concejal Martín Rivas por una presunta agresión física ocurrida tras una sesión extraordinaria. El hecho derivó en actuaciones judiciales, declaraciones públicas y la intervención de la presidencia del cuerpo.

Denuncia penal tras el altercado en el Concejo Deliberante Ferrari confirmó que realizó una denuncia penal contra Rivas luego del incidente registrado en los pasillos del Concejo. Según relató, el concejal lo habría agredido físicamente con un golpe, motivo por el cual concurrió a la Guardia del Hospital para someterse a la revisión médica correspondiente y obtener el denominado informe precario.

Versiones contrapuestas y testigos del episodio Por su parte, Rivas envió una nota a la presidencia del Concejo en la que afirmó haber sido agredido verbalmente y empujado por Ferrari y Enzo Gravino, a quienes calificó como “unos maleducados”. Sin embargo, Gravino aseguró que al momento del hecho ya no se encontraba en el edificio. En la denuncia de Ferrari figuran como testigos Ariel Rey y dos mujeres, entre ellas Liliana Augusto.

Intervención de la presidencia del cuerpo legislativo Ante la situación, el presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, intervino al advertir el altercado y convocó a Rivas y a Rey a su despacho. Allí les remarcó la necesidad de sostener una convivencia pacífica dentro del ámbito legislativo, en un contexto de creciente tensión política dentro del cuerpo.

