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    Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina y cuántos feriados quedan en el calendario

    El calendario incluye feriados de tres y cuatro días de acá hasta fin de año. ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

    27 de mayo de 2026 - 13:56
    El próximo fin de senana largo en Argentuna será de tres días y faltan 19 días.

    El próximo fin de senana largo en Argentuna será de tres días y faltan 19 días.

    Tras el feriado del 25 de Mayo, muchos argentinos ya comenzaron a mirar el calendario para planificar nuevas escapadas y descansos el próximo fin de semana largo y en lo que queda del año 2026.

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    Según el calendario oficial de feriados difundido para este año, el próximo fin de semana largo será exactamente dentro de 19 días, el 13, 14 y 15 de junio, conformando tres días consecutivos de descanso.

    Además, todavía quedan otros cinco fines de semana largos programados para el segundo semestre del año, algunos de tres días y otros de cuatro jornadas consecutivas.

    Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, uno de los períodos más extensos será el de julio, que tendrá descanso entre el 9 y el 12 de julio, completando cuatro días.

    Fin de semana largo

    Los fines de semana largos restantes del calendario 2026 son:

    -13, 14 y 15 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes).

    -9, 10, 11 y 12 de julio (Día de la Independencia + feriado puente).

    -15, 16 y 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín).

    -10, 11 y 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

    -21, 22 y 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).

    -5, 6, 7 y 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María + feriado puente).

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