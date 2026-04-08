Envidiosa, En El Barro, Moria Casán, el Dibu Martínez y más: los grandes estrenos de Netflix

Moria y En El Barro, y se agregan Envidiosa, el Dibu Martínez y más: los grandes estrenos de Netflix Argentina 2026.

Netflix celebra su aniversario número 15 en Latinoamérica con una larga lista de lanzamientos y estrenos de producciones nacionales.

Netflix decidió celebrar su aniversario número 15 en Latinoamérica con una larga lista de lanzamientos y estrenos de producciones nacionales. Bajo el lema "hecho en Argentina " , adelantó lo que se viene para el 2026 y reafirmó el gran momento de la plataforma y este país. El extenso catálogo que incluye thrillers políticos, biopics y documentales que prometen emocionar a todos los argentinos.

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Uno de los anuncios que más ruido hizo es el regreso de la dupla ganadora de Argentina, 1985 . Santiago Mitre ya inició el rodaje de un thriller político (a estrenarse en 2027) que escribió junto a Mariano Llinás y que tendrá como protagonistas a Verónica Llinás y Peter Lanzani .

Pero no habrá que esperar tanto para ver a los grandes:

-Ricardo Darín y Diego Peretti: Se unen en la segunda mitad de 2026 para Lo dejamos acá, bajo la dirección de Hernán Goldfrid. Darín interpretará a un psicoanalista con métodos bastante particulares.

-Adrián Suar y Griselda Siciliani: La dupla vuelve a trabajar junta en la adaptación de la obra teatral Felicidades, dirigida nada menos que por el español Álex de la Iglesia.

-Risa y la cabina del viento: Tras su paso por los cines, la película de Juan Cabral filmada en los paisajes helados de Tierra del Fuego llegará a la plataforma.

Series que son furor: finales esperados y nuevas temporadas

Si sos fanático de las series locales, agendá estas fechas. El fenómeno de Envidiosa llega a su fin: la cuarta y última temporada se estrenará el 29 de abril. Por otro lado, el universo carcelario de En el barro confirmó su tercera temporada con un elenco de lujo que incluye a Juana Molina, María Becerra y Valentina Zenere.

Además, se confirmó que la segunda temporada de El Eternauta ya está en una etapa muy avanzada de desarrollo, manteniendo la expectativa por la obra de Oesterheld. Para los que buscan algo rápido, llegará Carísima, la serie corta de Caro Pardíaco (Julián Kartun) con 10 episodios de 10 minutos.

Moria, Mafalda y el terror de Mariana Enriquez

La ficción inspirada en la vida de Moria Casán ya tiene fecha: el 14 de agosto llegará Moria, protagonizada por Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, justo para celebrar los 80 años de la "One".

En el plano literario, Netflix apuesta fuerte por el prestigio:

-Mis muertos tristes: Basada en los cuentos de Mariana Enriquez, dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Mercedes Morán.

-Gordon: Un thriller con Rodrigo de la Serna, dirigido por Pablo Trapero.

-Mafalda: La serie animada dirigida por Juan José Campanella sigue en producción para 2027.

Documentales: Del "Dibu" a la verdad de Silvina Luna

El área de documentales será, quizás, la más emotiva. El 23 de abril llega la historia de la "envenenadora de Monserrat" en Yiya Murano: Muerte a la hora del té.

Sin embargo, los anuncios más fuertes fueron:

-Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo: Una película que mezcla testimonios con animación (escrita por Hernán Casciari e ilustrada por Liniers) para ver antes del Mundial.

-Fito Páez: El mundo cabe en una canción: Un retrato íntimo del músico rosarino para 2026.

-Perfecta: La voz de Silvina Luna (2027): El retrato más esperado, basado en material inédito grabado por la propia modelo antes de su muerte para contar su verdad.

Con este despliegue, Netflix no solo renueva su contrato con el espectador argentino, sino que se mete de lleno en el ADN de nuestra cultura.

(Fuente: viapais.com.ar)