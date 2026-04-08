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    Atila de la Pampa llega al Centro Cultural Registrarte con una propuesta artística integral

    El proyecto se presenta este sábado con un espectáculo que combina música en vivo, poesía e imagen, en el marco de los 18 años del Centro Cultural Registrarte.

    8 de abril de 2026 - 14:44
    Atila de la Pampa. Una travesía sonora y poética que nace en la llanura y se expande en imágenes, palabras y canciones. En la foto: Juan Casanovas, Luis Avilés, Santiago Boscacci, Adrián Perugini, Federico Calabia y Fausto Nascimbene.

    Atila de la Pampa. Una travesía sonora y poética que nace en la llanura y se expande en imágenes, palabras y canciones. En la foto: Juan Casanovas, Luis Avilés, Santiago Boscacci, Adrián Perugini, Federico Calabia y Fausto Nascimbene.

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    Atila propone una experiencia artística que trasciende el formato de banda, su trabajo fusiona rock con diversos géneros musicales y lenguajes como la imagen y la poesía, construyendo un universo propio “el desasosiego romántico pampeano”.

    Integrado por artistas de Pergamino, Salto y Rojas, el proyecto ha desarrollado desde 2014 una producción sostenida que incluye cuatro discos, un libro, un cortometraje y una ópera-rock, consolidando un recorrido singular dentro de la escena independiente.

    La presentación se enmarca en un vínculo con los 18 años del CCR, con quien comparte una trayectoria de trabajo artístico en torno al territorio, el paisaje y lo poético.

    La propuesta del sábado incluirá música en vivo, una muestra gráfica (libros, canciones, videos, bocetos, banderas e imágenes) y la participación de artistas invitados. Además, lo recaudado del evento formará parte del proceso de grabación de su próximo disco.

    Habrá barra de comidas y bebidas a precios accesibles.

    Entradas anticipadas: $10000 (@atiladelapampa). En puerta: $15000. Capacidad limitada.

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