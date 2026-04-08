Atila de la Pampa llega al Centro Cultural Registrarte con una propuesta artística integral

Atila de la Pampa. Una travesía sonora y poética que nace en la llanura y se expande en imágenes, palabras y canciones. En la foto: Juan Casanovas, Luis Avilés, Santiago Boscacci, Adrián Perugini, Federico Calabia y Fausto Nascimbene.

Este sábado a las 21:00, el Centro Cultural Registrarte (CCR) –Sarratea 221- se presenta Atila de la Pampa , un proyecto musical independiente con más de 12 años de trayectoria.

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Atila propone una experiencia artística que trasciende el formato de banda, su trabajo fusiona rock con diversos géneros musicales y lenguajes como la imagen y la poesía, construyendo un universo propio “el desasosiego romántico pampeano”.

Integrado por artistas de Pergamino, Salto y Rojas, el proyecto ha desarrollado desde 2014 una producción sostenida que incluye cuatro discos, un libro, un cortometraje y una ópera-rock, consolidando un recorrido singular dentro de la escena independiente.

La presentación se enmarca en un vínculo con los 18 años del CCR, con quien comparte una trayectoria de trabajo artístico en torno al territorio, el paisaje y lo poético.

La propuesta del sábado incluirá música en vivo, una muestra gráfica (libros, canciones, videos, bocetos, banderas e imágenes) y la participación de artistas invitados. Además, lo recaudado del evento formará parte del proceso de grabación de su próximo disco.

Habrá barra de comidas y bebidas a precios accesibles.

Entradas anticipadas: $10000 (@atiladelapampa). En puerta: $15000. Capacidad limitada.